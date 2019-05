INNENPOLITIK - Termine von Fr, 17.05.19 bis Sa, 18.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Freitag, 17. Mai 2019

WIEN - II Ende der Personalvertretungs- und

WI Gewerkschaftswahlen der younion

(Endergebnis Samstag, 18.5., 02.00 Uhr erwartet) - 09:00 CI Abschluss Tagung die möwe „Zuversicht im

II Kinderschutz - Entwicklungen und Perspektiven“ mit

u.a. Asen (Anna Freud Center London; FA f. Kinder-

, Jugend- u. Erwachsenenpsychiatrie), Journalist

Feibel (Büro für Kindermedien in Berlin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.die-moewe.at/de/tagung

(Alte Ankerbrotfabrik, 10., Absberggasse 27) - 09:00 CI Baumpflanzaktion Ökosoziales Forum „Verwurzelte

II Ideen – gebündelte Kräfte: 30 Jahre Ökosoziales

Forum“ mit u.a. Bgm. Ludwig, Präs. Pernkopf,

Vizepräs. Taucher

(Anton-Schall-Gasse, 21., Anton-Schall-Gasse 1-5) - 09:00 WI PK ÖBB, IBM Österreich anl. Abschluss „Girls!Tech

II Camp“ u.a. mit GD Neumann (IBM), GF Kaupa-Götzl

XI (ÖBB Postbus), Vizerektorin Steiger (TU)

(IBM Forum, Client Center, 13., Stock, 2., Obere

Donaustraße 95) * 09:30 II EU-Wahl: PK SPÖ „Die Sozialdemokratie als starke

AI Alternative zum Rechtsruck in Europa“ mit

Bundesparteivors. Rendi-Wagner, Spitzenkandidat

Schieder

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2.

Stock, 1., Löwelstraße 18) - 10:00- WI Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu

18:00 II Swapgeschäft

(Handelsgericht Wien, Saal 708, 3., Marxergasse

1a) * 10:00 CI PK „Es geht um Milliarden und unsere Zukunft:

II Klimaschutz statt Strafzahlungen!“ mit LR

WI Anschober, Hebein (designierte Vizebürgermeisterin

u. StR), Bgm Handlfinger (Ober-Grafendorf), Bgm

Brandauer (Werfenweng)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) * 10:30 WI PK OMV AG „OMV-Standort Wien“ mit Bundeskanzler II Kurz, Vorstandsvors. Seele (live auf LIVE WB http://go.apa.at/ZQ9Ed6bc )

(Bundeskanzleramt, Kongresssaal, 1., Ballhausplatz

2) * 11:55 CI Klimastreik #FridaysForFuture - Demonstration für

II Klimagerechtigkeit und mutige Umweltpolitik

XI (Heldenplatz, 1.) * BILD CI 12:30 Diskussion zum Thema EU und

II Klimaschutzpolitik mit Schieder (SPÖ),

XI Kogler (Die Grünen), Tsiklauri (NEOS),

Voggenhuber (1 Europa/JETZT), Vertretern

von ÖVP und FPÖ

(Heldenplatz, 1.)

- 18:00 II ÖH-Wahl: Podiumsdiskussion der ÖH-

XI SpitzenkandidatInnen der Universität Wien

https://tinyurl.com/yybbppo8

(Universitätscampus (Altes AKH), Hörsaal C1, Hof

2, 9., Spitalgasse 2-4)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 WI PK Landwirtschaftskammer Burgenland „Stellungnahme

CI der Landwirtschaftskammer zur Bio-Wende der

II Landesregierung“ mit Präsident Berlakovich, Endl

(Vorsitzender Pflanzenbauausschuss), Weber

(Vorsitzender Tierzuchtausschuss)

(Landwirtschaftskammer Burgenland, Rittsteuersaal,

Hochparterre, Esterhazystraße 15)

Markt St. Martin - 13:00 II PK „Ausbau in Oberpullendorf: Bezirk erhält

CI engmaschiges Pflege- & Betreuungsnetz“ mit LR

Illedits, Bgm. Karall

(Gemeindeamt Markt St. Martin, Kirchenplatz 17)

Oberschützen - 19:00 AI Podiumsdiskussion SOS-Mitmensch Burgenland „Von

II der Euphorie zur Ernüchterung: 30 Jahre Fall des

Eisernen Vorhanges“ mit Baumgartner

(Zeithistoriker), Schmidt (Arbeitsmarktexperte in

Ungarn), Bierdel (Friedensaktivist), Klien (SOS-

Mitmensch Burgenland, Moderation)

(Haus der Volkskultur Oberschützen, Hauptstraße

25)

KÄRNTEN Klagenfurt - 09:30 II PK Bildungsdirektion Kärnten „Time-Out-Gruppen“

XI (Bildungsdirektion Kärnten, 10.-Oktober-Straße 24) - 10:00 AI PK Die Grünen „Nie Wieder - Verbot des Ustasa-

II Faschistentreffen in Bleiburg überfällig“ mit u.

a. BR Stögmüller

(Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9) * 10:30 II PK „Kärnten erhält eine zweite Universität -

KI Grünes Licht für die Gustav Mahler

XI Privatuniversität für Musik“ mit LH Kaiser (SPÖ),

Konservatoriums-Direktor Steiner

(Landeskonservatorium, Mießtaler Straße 8)

NIEDERÖSTERREICH Geras - 10:00 AI PK ÖVP NÖ „Nein zum Atommüllendlager an der

CI niederösterreichischen Grenze“ mit u.a. EU-Abg.

II Mandl, LAbg. Maier

(Schüttkasten, 11, Vorstadt)

Seitenstetten * 09:00 CI Abschluss Praevenire Gesundheitsforum 2019 Themen

II u.a.: Stärken und Schwächen des österreichischen

Gesundheitssystems, Patientenorientierung mit u.a.

Czypionka (Health Economics/Health Policy, IHS),

Vors. Biach (HV d. österr.

Sozialversicherungsträger), Bachinger (Sprecher

der Patientenanwälte Österreichs)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.praevenire.at

(Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1)

St. Pölten - 09:00 II Konstituierende Vollversammlung Arbeiterkammer

WI Niederösterreich (AKNÖ) mit Wahl des Präsidenten

(ArbeitnehmerInnen-Zentrum , AK-Platz 1)

Wiener Neustadt - 09:15 II Prozess um schweren Betrug mit Wohnbeihilfen in

CI Wiener Neustadt (ehemalige SPÖ-Bundesrätin und

früherer Chef einer stadteigenen Gesellschaft

angeklagt)

(Landesgericht Wiener Neustadt,

Schwurgerichtssaal, Maria-Theresien-Ring 5)

OBERÖSTERREICH Linz - II EU-Wahl: Wahlkampftour Grüne EU-Kandidatin Sarah

AI Wiener in Linz

11:00 Uhr Südbahnhofmarkt

14:00 Uhr Salonschiff Florentine/Donaulände

Urfahranermarkt

SALZBURG Salzburg - 13:00 II PK Land Salzburg „Verkehrsreferenten der

CI Bundesländer stimmen Zusammenarbeit beim Verkehr

ab“ u. a. mit Verkehrsreferent Schnöll (Salzburg)

(Chiemseehof, Sitzungszimmer der

Landesamtsdirektion, Stiege 1, Parterre rechts)

STEIERMARK Bad Aussee - 17:30 II 6. MedienMittelPunkt Ausseerland

AI (Kohlröserlhütte am Ödensee, Ödensee 144)

MI - II 18:00 Diskussion „Provinz war gestern, Welt ist

AI heute: Ein Blick auf Österreich und Europa“

MI mit Karas (EU-Spitzenkandidat der ÖVP),

Leitl (Präs. Europäische Wirtschaftskammer)

(Kohlröserlhütte am Ödensee, Ödensee 144) - II 19:00 Diskussion „Digitalisierung - die neue

MI Goldmine der Medienbranche?“ mit Hinrichs

AI (Informationsdirektor des Bayerischen

Rundfunks), Thiller (GF APA), Voigt

(designierter Gf. Handelsblatt),

Breitenecker (Gf. Pro/Sat1/Puls4

Österreich), Totzauer (Channelmanager ORF1)

(Kohlröserlhütte am Ödensee, Ödensee 144)

Eisenerz - 10:00 II Besuch Montanuniversität Leoben von Innenmin.

CI Kickl (FPÖ)

(ZaB - Zentrum am Berg, Erzberg)

Graz - 09:00 WI Konferenz Wirtschaftsreferenten mit u.a. Min.

II Schramböck (ÖVP)

(Burg, Hofgasse 15) * WI 12:00 PK Land Steiermark „Ergebnisse der

II Wirtschaftslandesräte-Konferenz“ u.a. mit

Min. Schramböck, LR Eibinger-Miedl (beide

ÖVP)

(Burg, Sitzungszimmer der Landesregierung,

Hofgasse 15)

* 10:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Steiermark „Die Steirische

Volkspartei startet die Schlussoffensive“ mit LH

Schützenhöfer, Min. Köstinger, Spitzenkandidatin

Schmiedtbauer (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(ÖVP-Landesparteileitung Steiermark,

Karmeliterplatz 6)

Vordernberg - 13:30 II Innenministeriumsgeneralsekretär Goldgruber

CI besucht Anhaltezentrum

(Anhaltezentrum, Hauptstraße 162)

Zeltweg - 13:30 CI Brandschutz- und Flugnotfallübung Militärkommando

II Steiermark gemeinsam mit zivilen

Blaulichtorganisationen u.a. mit Oberst Pekovsek

(Zufahrt mit gültigem Presseausweis mit dem

eigenen Auto möglich)

(Fliegerhorst Hinterstoisser, Vorplatz beim „Tower

neu“)

TIROL Innsbruck * 11:30 II EU-Wahl: PK FPÖ Tirol „EU-Wahl 2019“ mit

AI Verkehrsminister Hofer, Spitzenkandidat Gen.Sekr.

Vilimsky, Landesparteiobmann Abwerzger

(Hotel Adlers, Raum Nordkette, Bruneckerstraße 1)

VORARLBERG Bregenz - 11:00 II PK SPÖ Vorarlberg „Vorarlberger Lösungen für

Europa“ mit Landesparteivorsitzender Staudinger,

EU-Wahl-Kandidat Heinritz

(Landhaus Vorarlberg, SPÖ-Landtagsclub,

Römerstraße 15) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 10:00 WA EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) u.a. mit

AA Finanzminister Löger

II ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Samstag, 18. Mai 2019

WIEN - 19:40 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Reality Check mit FPÖ

AI (ATV)

BURGENLAND Eisenstadt - 11:00 II Landeskonferenz Gewerkschaft vida „Gemeinsam vida

WI Burgenland“ mit LH Doskozil, LR Dorner,

Bundesvors. Hebenstreit, Landesvors. Mauersics

(AK/ÖGB-Haus, Großer Festsaal, Wienerstraße 7)

Neusiedl am See - 16:00 II Benefizveranstaltung Verein Burgenländer in Not

CI mit Vizekanzler Strache, LHStv. Tschürtz, Graf

(EU-Wahl-Kandidat, FPÖ Burgenland)

(Schluckauf Gastgarten, Seestraße 50)

KÄRNTEN Bleiburg * BILD 11:00 AI Kroatentreffen bei der Gedenkstätte am Loibacher

II Feld - AI 10:00 Demonstration „Erinnerung an die Befreiung

II Österreichs bzw. Kärntens/ Koroska vom

Nationalsozialismus durch die Alliierten“

Demoroute bis Kreuzung L133/B80a

(Bahnhof Bleiburg, Ebersdorf 17) - AI 10:00 Demonstration „Für ein Verbot des

II gleichzeitig stattfindenden Ustasa- und

Nazi-Treffens in Bleiburg/Pliberk“

(Bründlweg)

NIEDERÖSTERREICH Gmünd - 17:00 CI Spatenstich „Grenzüberschreitendes

AI Gesundheitszentrum Gmünd - EU-Projekt

II ‚Healthacross for future‘“ mit u.a. tschechischem

Gesundheitsminister Vojtech, Straska

(Kreishauptfrau Südböhmen), NÖ LR Eichtinger (ÖVP)

(18.15 Uhr offizieller Spatenstich)

(Festzelt, Bleylebenstraße 6)

STEIERMARK Graz * BILD 10:00 II 34. ordentlicher Landesparteitag FPÖ Steiermark

mit u.a. Wiederwahl von Landesparteivorsitzendem

Kunasek

(Stadthalle Graz, EG, Messeplatz 1)

DEUTSCHLAND (BAYERN) Kiefersfelden - 10:30 AI EU-Wahl: PK Tiroler Grüne „Wer braucht schon

II Reisefreiheit?“ mit Mingler (Landeskandidat zur

EU-Wahl), Schulze (Fraktionsvorsitzende Bündnis

90/die Grünen Bayern)

(Rastplatz Inntal Ost)

ITALIEN Mailand * 16:30 AA EU-Wahl: Wahlkampfabschluss der europäischen

AI Rechtspopulisten mit u.a. FPÖ

II

