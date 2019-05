CHRONIK - Termine von Fr, 17.05.19 bis Sa, 18.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Freitag, 17. Mai 2019

WIEN * CI Ermittlungen im Fall des in seiner Wohnung tot

aufgefundenen 88-Jährigen - 09:00 CI Abschluss Tagung die möwe „Zuversicht im

II Kinderschutz - Entwicklungen und Perspektiven“ mit

u.a. Asen (Anna Freud Center London; FA f. Kinder-

, Jugend- u. Erwachsenenpsychiatrie), Journalist

Feibel (Büro für Kindermedien in Berlin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.die-moewe.at/de/tagung

(Alte Ankerbrotfabrik, 10., Absberggasse 27) - 09:00 CI Baumpflanzaktion Ökosoziales Forum „Verwurzelte

II Ideen – gebündelte Kräfte: 30 Jahre Ökosoziales

Forum“ mit u.a. Bgm. Ludwig, Präs. Pernkopf,

Vizepräs. Taucher

(Anton-Schall-Gasse, 21., Anton-Schall-Gasse 1-5) * 09:30 WI PG Dr. Richard Firmengruppe „90-Jahr-Jubiläum:

CI Bilanz und Ausblick - Studienpräsentation

‚Mobilität in Österreich‘“ mit GF Richard

(Cafe Landtmann, 1., Universitätsring 4) * 10:00 CI PG „30 Jahre Hebammenzentrum“ -

Versorgungssituation in der Geburtshilfe in Wien

und in Österreich

(Hebammenzentrum, 9., Lazarettgasse 8, Innenhof

links) * 10:00 CI PK „Es geht um Milliarden und unsere Zukunft:

II Klimaschutz statt Strafzahlungen!“ mit LR

WI Anschober, Hebein (designierte Vizebürgermeisterin

u. StR), Bgm Handlfinger (Ober-Grafendorf), Bgm

Brandauer (Werfenweng)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 11:00 CI Tag der offenen Kellertür Weingut Cobenzl

(Weingut Cobenzl, 19., Am Cobenzl 96a) * 11:55 CI Klimastreik #FridaysForFuture - Demonstration für

II Klimagerechtigkeit und mutige Umweltpolitik

XI (Heldenplatz, 1.) * CI 12:30 Diskussion zum Thema EU und

II Klimaschutzpolitik mit Schieder (SPÖ),

XI Kogler (Die Grünen), Tsiklauri (NEOS),

Voggenhuber (1 Europa/JETZT), Vertretern

von ÖVP und FPÖ

(Heldenplatz, 1.)

* BILD 12:30 CI Wohltätigkeitsaktion Grünes Kreuz „Wir bitten zu

Tisch“ mit Spitzenkoch Toni Mörwald, Dompfarrer

Toni Faber

(Gruft, Betreuungszentrum, 6., Barnabitengasse

12A) - 12:30 WI PG Vertretung der EU-Kommission „Energiepolitik,

AI Klimawandel, Strommarkt: Groß bei den großen und

CI klein bei den kleinen Dingen“ mit Ermacora

(Abteilungsleiter der EU-Kommission für Strom- und

Gasgroßmärkte) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

anl. bevorstehender Beschluss zur Reform des

Strommarktes

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 13:00 CI PG „Mode und Moral - Wie fair ist unsere

WI Kleidung?“ mit Vorstellung des Europäischen

KI Förderpreises Next Generation mit u.a.

Schirmherrin Barbara Meier (Förderpreis Next

Generation), Dir. Langthaler (Umweltinitiative R20

Austria & EU), GF Reeder (Europäisches

Kulturforum), Dir. Töglhofer (Höhere Lehranstalt

f. Mode u. Wirtschaft Michelbeuern)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Verleihung des Förderpreises im Rahmen der

Europäischen Kulturpreisgala am 20.10. in der

Wiener Staatsoper)

(Modeschule Michelbeuern, 9., Michelbeuerngasse

12) - 13:00 CI Präsentation Global 2000 „City Oases - App zur

IT Erkundung von Oasen in Wien“ mit Wildenberg

(GLOBAL 2000), Schigl (MA 18), Birli

(Umweltbundesamt) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(bei Schlechtwetter: Planungswerkstatt, 9.,

Friedrich-Schmidt-Platz 9)

(Rathauspark, Waldmüller Denkmal, 1.) * BILD 13:30 CI FUSSBALL/Prozess

SI Prozess gegen Fußballfan, der im Zuge der EM-

Feierlichkeiten in Wien-Ottakring Böller zündete

und drei Frauen schwer verletzt haben soll

(Straflandesgericht, Saal 310, 8.,

Landesgerichtsstraße 11)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:30 WI PK Landwirtschaftskammer Burgenland „Stellungnahme

CI der Landwirtschaftskammer zur Bio-Wende der

II Landesregierung“ mit Präsident Berlakovich, Endl

(Vorsitzender Pflanzenbauausschuss), Weber

(Vorsitzender Tierzuchtausschuss)

(Landwirtschaftskammer Burgenland, Rittsteuersaal,

Hochparterre, Esterhazystraße 15)

Markt St. Martin - 13:00 II PK „Ausbau in Oberpullendorf: Bezirk erhält

CI engmaschiges Pflege- & Betreuungsnetz“ mit LR

Illedits, Bgm. Karall

(Gemeindeamt Markt St. Martin, Kirchenplatz 17)

Oberwart - 18:00 CI PK Auftaktveranstaltung „Sommerfrische vom Feld“

WI im Burgenland mit LH Doskozil, LR Eisenkopf

(Der Stadtwirt, Steinamangerer Straße 6)

KÄRNTEN Klagenfurt - 09:00 CI Prozess gegen einen Geschäftsführer und zwei

WI Verbände wegen schweren Betrugs (Schaden mehr als

eine Million Euro)

(Landesgericht Klagenfurt, VS 207, Dobernigstraße

2)

NIEDERÖSTERREICH Geras - 10:00 AI PK ÖVP NÖ „Nein zum Atommüllendlager an der

CI niederösterreichischen Grenze“ mit u.a. EU-Abg.

II Mandl, LAbg. Maier

(Schüttkasten, 11, Vorstadt)

Seitenstetten * 09:00 CI Abschluss Praevenire Gesundheitsforum 2019 Themen

II u.a.: Stärken und Schwächen des österreichischen

Gesundheitssystems, Patientenorientierung mit u.a.

Czypionka (Health Economics/Health Policy, IHS),

Vors. Biach (HV d. österr.

Sozialversicherungsträger), Bachinger (Sprecher

der Patientenanwälte Österreichs)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.praevenire.at

(Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1)

Wiener Neustadt - 09:15 II Prozess um schweren Betrug mit Wohnbeihilfen in

CI Wiener Neustadt (ehemalige SPÖ-Bundesrätin und

früherer Chef einer stadteigenen Gesellschaft

angeklagt)

(Landesgericht Wiener Neustadt,

Schwurgerichtssaal, Maria-Theresien-Ring 5)

OBERÖSTERREICH Linz - 09:30 CI PK Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband

WI Oberösterreich „Plastikverbot - Wohin geht der

Weg?“ mit u.a. Abg. Margreiter, GF Mitter

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31) - 11:00 CI PK pro mente OÖ. „2. Dialogwoche Alkohol in

Oberösterreich“ u. a. mit LHStv. Haberlander (ÖVP)

, Lagemann (pro mente OÖ)

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 11:00 CI PK Land Oberösterreich „30 Jahre Gewaltverbot in

XI der Erziehung - Präsentation einer Trendstudie:

Wie hat sich die Einstellung der

Oberösterreicher/innen in den vergangenen Jahren

verändert?“ mit u.a. LR Gerstorfer (SPÖ)

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31)

SALZBURG Salzburg - 13:00 II PK Land Salzburg „Verkehrsreferenten der

CI Bundesländer stimmen Zusammenarbeit beim Verkehr

ab“ u. a. mit Verkehrsreferent Schnöll (Salzburg)

(Chiemseehof, Sitzungszimmer der

Landesamtsdirektion, Stiege 1, Parterre rechts)

STEIERMARK Eisenerz - 10:00 II Besuch Montanuniversität Leoben von Innenmin.

CI Kickl (FPÖ)

(ZaB - Zentrum am Berg, Erzberg)

Graz * 09:00 CI Prozess gegen 45-Jährigen wegen mehrfacher

Körperverletzung von Ehefrau

(Straflandesgericht Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-

Straße 41)

Vordernberg - 13:30 II Innenministeriumsgeneralsekretär Goldgruber

CI besucht Anhaltezentrum

(Anhaltezentrum, Hauptstraße 162)

Wettmannstätten - 10:00 CI PG Landwirtschaftskammer Steiermark „Schule am

WI Bauernhof: Kühe sind nicht lila und Äpfel wachsen

XI nicht im Supermarkt“ u.a. mit Landesbäuerin Maier

(Seppbauer, Familie Haring, Wettmannstätten 25)

Zeltweg - 13:30 CI Brandschutz- und Flugnotfallübung Militärkommando

II Steiermark gemeinsam mit zivilen

Blaulichtorganisationen u.a. mit Oberst Pekovsek

(Zufahrt mit gültigem Presseausweis mit dem

eigenen Auto möglich)

(Fliegerhorst Hinterstoisser, Vorplatz beim „Tower

neu“)

TIROL Prutz - 09:00 CI PG Verein Energie Tirol „Verleihung Energy Globe

Award Tirol 2019“ u.a. mit LAbg. Hagele

(Obfraustellvertreterin Klimabündnis Tirol),

Oberhuber (GF Energie Tirol)

(Volksschule Prutz, Kugelgasse 1)

VORARLBERG Bregenz - 09:30 CI PK Landesregierung Vorarlberg „Umwelteffekte von

Elektromobilität“ mit u.a. Landesrat Gantner (ÖVP)

(VKW Mobilitätszentrale, Weidachstraße 14)

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 17:00 CI Verleihung „Glanzleistung - Das junge Ehrenamt“

CA mit LH Kompatscher (SVP), LH Platter (ÖVP)

(NOI Techpark, Voltastraße 13)

WELTWEIT - AA Internationaler Tag gegen Homophobie, Transphobie

CA und Biphobie

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 18. Mai 2019

ÖSTERREICH-WEIT - CI Tag der offenen Tür „Lange Nacht der Demeter-Höfe“

www.demeter.at

BURGENLAND Neusiedl am See - 16:00 II Benefizveranstaltung Verein Burgenländer in Not

CI mit Vizekanzler Strache, LHStv. Tschürtz, Graf

(EU-Wahl-Kandidat, FPÖ Burgenland)

(Schluckauf Gastgarten, Seestraße 50)

Nickelsdorf - 10:30 CI „Schwerpunktkontrollen im Bereich des

Grenzüberganges A4“ mit LHStv. Tschürtz, LR

Petschnig, Oberst Stipsits (polizeilicher

Einsatzleiter), Horvath (Wirtschaftskammer,

Spartenobmann Transport und Verkehr)

(Grenzübergang Nickelsdorf, Bereich der Prüfhalle)

NIEDERÖSTERREICH Gmünd - 17:00 CI Spatenstich „Grenzüberschreitendes

AI Gesundheitszentrum Gmünd - EU-Projekt

II ‚Healthacross for future‘“ mit u.a. tschechischem

Gesundheitsminister Vojtech, Straska

(Kreishauptfrau Südböhmen), NÖ LR Eichtinger (ÖVP)

(18.15 Uhr offizieller Spatenstich)

(Festzelt, Bleylebenstraße 6)

STEIERMARK Leoben - 09:00 KI Eröffnung Ausstellung „Eiszeit Safari“

CI (bis 3.11.)

(Kunsthalle Leoben, Kirchgasse 6)

