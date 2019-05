Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnmitnahmen erwartet

Wien (APA) - Nach Kursgewinnen am Vortag dürften die Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen. Zu Handelsbeginn am Freitag dürfte der ATX nach Expertenschätzungen rund 22 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.072,07) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.035,00 und 3.075,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.050,00 Punkten aus.

Am Vormittag finden die endgültigen Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone die Beachtung der Anleger. Mehr Impulse werden allerdings von Daten am Nachmittag aus den USA erwartet. Dort sind die Vorgaben für das Michigan Sentiment, der wohl wichtigsten Verbraucherstimmung in den USA, uneinheitlich.

Nach einem Reigen an Zahlenvorlagen am Donnerstag, bleiben Unternehmensnachrichten am Freitag dünn gesät. Am Donnerstag hatte der ATX um 0,92 Prozent höher bei 3.072,07 Punkten geschlossen. Mit Geschäftszahlen hatten Wienerberger, UNIQA und die Post aufgewartet. Der Ziegelkonzern Wienerberger drehte im ersten Quartal den Nettogewinn ins Plus. Die Wienerberger-Aktie legte 1,2 Prozent auf 20,78 Euro zu.

Die Post-Aktie reagierte mit plus 0,2 Prozent auf 32,10 Euro. Mit einem stabilen Umsatz und einem leichten Gewinnanstieg ist die Österreichische Post in das Jahr 2019 gestartet. Bei der UNIQA gab es ein Kursplus von 0,3 Prozent auf 9,16 Euro zu sehen. Die Versicherungsgruppe hat Anfang 2019 auf vergleichbarer Basis mehr verdient.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ OMV +3,01% 45,21 Euro Valneva +2,74% 3,38 Euro Do&Co +2,43% 71,70 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Immofinanz -1,84% 22,98 Euro Porr -1,74% 22,60 Euro CA Immo -0,75% 33,30 Euro ~

