Duo verteilte importiertes Cannabiskraut im Bezirk Mistelbach

Mistelbach (APA) - Zwei Männer sollen von 2017 an Cannabiskraut aus Tschechien importiert und an Abnehmer in ihrem Heimatbezirk Mistelbach verkauft haben. Ein Verdächtiger im Alter von 18 Jahren war nach Polizeiangaben vom Freitag teilgeständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Sein um ein Jahr älterer Komplize räumte alle Taten ein und wurde angezeigt.

Die Beschuldigten sollen mindestens zehnmal Cannabiskraut in Tschechien gekauft und es in rund 20 Fällen gewinnbringend weitergegeben haben. Die Abnehmer wurden ebenfalls angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.