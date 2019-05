EU-Wahl - „Politbarometer“: Interesse in Deutschland so groß wie nie

Mainz (APA/AFP) - Das Interesse der Deutschen an der Europawahl ist einer Umfrage zufolge dieses Mal so groß wie nie zuvor. In einer Befragung für das ZDF-“Politbarometer“ sagten 56 Prozent der Teilnehmer, sie seien stark oder sehr stark an dem Urnengang interessiert, wie der Sender am Freitag in Mainz mitteilte. Dies war demnach der bisher höchste Wert für eine Europawahl.

Vor fünf Jahren hätten lediglich 38 Prozent der Befragten Interesse bekundet. Bei der Parteienpräferenz zur Europawahl liegt der Umfrage zufolge die Union weiter klar vorn mit 30 Prozent (minus zwei im Vergleich zur Vorwoche). Die SPD landet mit 17 Prozent (minus eins) erneut auf Platz drei hinter den Grünen mit 19 Prozent (unverändert).

Die AfD kommt in der Erhebung auf zwölf Prozent (unverändert), die Linke auf sieben Prozent (plus eins) und die FDP auf fünf Prozent (minus eins). Die anderen Parteien zusammen liegen bei zehn Prozent (plus eins). Allerdings gaben 51 Prozent der Befragten an, dass sie noch nicht sicher wüssten, wen oder ob sie wählen werden.

Für das „Politbarometer extra“ zur Europawahl hatte die Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1313 Wahlberechtigte telefonisch befragt. Die Fehlertoleranz wurde bei einem Anteilswert von 40 Prozent mit rund drei Prozentpunkten und bei einem Anteilswert von zehn Prozent mit rund zwei Prozentpunkten angegeben.