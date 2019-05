Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 20.05. bis 26.05.

Wien (APA) - Quartalsberichte und Konjunkturdaten prägen die neue Woche. Der Grasser/Buwog-Strafprozess geht weiter. Wohnen und die Wohnkosten werden mehrfach thematisiert. Der EU-Wahlkampf geht zu Ende. Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stiglitz stattet Wien einen Besuch ab.

Über die bundesländerweise unterschiedliche Konjunktur in Österreich berichten die Bank-Austria-Ökonomen am Montag. Die Arge Eigenheim nimmt mit einem Vertreter des Verbandes der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft (GBV) zu aktuellen Fragen des Themas Wohnen Stellung. Aus Japan kommen Daten zur Wirtschaftsentwicklung von Jänner bis März.

Am Dienstag veröffentlichen die CA Immo und der Flughafen Wien ihre Erstquartalszahlen. Der Berater A.T. Kearney präsentiert eine Studie zur „Zukunft der österreichischen Banken“. Der Grasser/Buwog-Strafprozess geht am Landesgericht Wien weiter (bis Donnerstag). Die OECD legt ihre Frühjahrsprognose vor.

Am Mittwoch tritt der US-Wirtschaftsnobelpreisträger Stiglitz bei mehreren Veranstaltungen in Wien auf. Quartalszahlen der Vienna Insurance Group (VIG) und von Petro Welt kommen. Der Flugzeugzulieferer FACC präsentiert seine Jahresbilanz 2018/19. Die Statistik Austria wartet mit neuem Zahlenmaterial zum brisanten Thema Wohnen und Wohnkosten auf. AG-Chef Mayer ist Gast im Klub der Wirtschaftspublizisten. In der Hauptversammlung der deutschen Commerzbank in Frankfurt muss sich der Vorstand vor allem Fragen zur künftigen Strategie der Großbank stellen, nachdem Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank beendet wurden.

Der Ölfeldausrüster SBO berichtet am Donnerstag über das erste Quartal, Sanochemia über sein erstes Geschäftshalbjahr. Die „Konjunkturturbine Erneuerbares Gas“ wird vom Fachverband Gas Wärme (FGW) thematisiert. Aus München kommt der ifo-Geschäftsklima-Index Mai.

Am Freitag wird in Wien vom Internationalen Währungsfonds (IWF) in den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der neue Länderbericht zu Österreich vorgelegt, eine Art wirtschaftspolitisches „Zeugnis“ mit Handlungsempfehlungen an die Politik.

APA - Termine von Mo, 20.05.19 bis So, 26.05.19

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN

- 09:00 WI AI Konferenz Vienna Economic Forum „New Perspectives for the Republic of North Macedonia“ mit Premierminister Zaev, Vize-Premierminister Angjushev, Vize-Premierminister Osmani, Finanzminister Tevdovski, Landwirtschaftsminister Nikolovski(Anmeldung erforderlich)

* 10:00 WI PK Bank Austria „Konjunktur in den Bundesländern 2018 und Ausblick 2019 - Bundesländer unterschiedlich stark von konjunktureller Abkühlung betroffen“ mit Chefökonom Bruckbauer, Ökonomen Pudschedl, Schwarz

- 10:00 WI WB o HV UNIQA

* 10:30 WI II PG Arge Eigenheim „Wohnen - Zukünftige Entwicklung“ u.a. mit Arge-Bundesobmann Struber, Steinacker (Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft), Aufsichtsratsvors. Pech, Vorstand Pernsteiner (Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen)

- 17:00 WI AI Diskussion WIWIPOL „Die EU als ‚sicherer Hafen‘ für Österreich? Neue europäische Strategien zu aktuellen wirtschaftspolitischen Problemen“ mit EU-Abg. Regner (SPÖ), Kaske (AK-Präs. a.D.), Petritsch (Österreichischer Botschafter a.D. bei der OECD)

STEIERMARK

Graz

* 11:00 WI PG WK Steiermark „‘Aktion scharf‘ gegen unlauteren Wettbewerb bei Friseuren“ u.a. mit Präsident Herk, Finanzpolizei-Leiter Rainer, Spartenobmann Talowski, Innungsmeisterin Schneider

JAPAN

Tokio

* 01:50 WA Bekanntgabe japanisches BIP 1. Quartal (1. Veröffentlichung)

UNGARN

Zalaegerszeg

* AI CI WI Verkehrsminister Hofer in Ungarn - Besuch der Teststrecke für innovative Verkehrslösungen, „Zala-Zone“(Anmeldung erforderlich) https://zalazone.hu/en/ - Treffen mit ungarischem Premier Orban sowie ungarischem Verkehrsminister Palkovits und deutschem Amtskollegen Scheuer

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Flughafen Wien AG „Ergebnis 1. Quartal“ sowie „Verkehrszahlen April“

* WI WB Bekanntgabe CA Immo AG „Ergebnis 1. Quartal“ (abends, nach Börseschluss)

- 09:30 WI PG A.T. Kearney „Retail Banking Radar 2019 - Die Zukunft der heimischen Banken“ mit Chikova

- 09:30 WI PG Kreditschutzverband KSV1870 „Austrian Business Check 2019: Wirtschaftsstandort, Digitalisierung in Unternehmen, Finanzierung und Kreditvergabe“ mit CEO Vybiral (KSV1870 Holding), GF Wagner (KSV1870 Information)

* 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

- 10:00 WI CI IT „Sicherheitslücke E-Mail in Österreichs Kleinstunternehmen“ mit GF Millner (Rentea, Experte für IT-Sicherheit)

NIEDERÖSTERREICH

St. Pölten

- 09:00 WI CI II PG Landwirtschaftskammer NÖ „LK-Lebensmittelcheck untersucht Erdäpfel-Sortiment“ mit Präs. Schmuckenschlager, Wanzenböck (Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau), Bernhuber (Jungbauer und EU-Wahl-Kandidat)

OBERÖSTERREICH

Hagenberg

- 10:00 WI WB o HV S&T AG

Linz

- 11:30 WI KI PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) „Wichtiger Motor und Impulsgeber: Oö. Kreativwirtschaft auf Erfolgskurs“ mit Vizepräsidentin Sery-Froschauer, Stadträtin Lang-Mayerhofer (ÖVP)

STEIERMARK

Graz

- WI Insolvenz Charles Vögele - 1. Gläubigerversammlung

- WI XI Veranstaltung AVL List „10. AVL International Commercial Powertrain Conference“ www.avl.com/icpc (bis 23.5.)

Leoben

* 12:30 WI CI Forts. Prozess Verein für Konsumenteninformation (VKI) - Vierte von bundesweit durchgeführten Cobin-Claim-Sammelklagen (dieselklage.at) im VW-Abgasskandal (Zivilklage auf Schadenersatz) (Beschluss über Zuständigkeit geplant)

FRANKREICH

Paris

* WA AA Präsentation des neuen halbjährlichen OECD-Wirtschaftsausblicks („Economic Outlook“ No. 105 - Frühjahrsprognose) - http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN

- AI WI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB) „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)mit u.a. ÖGB-Präsident Katzian, Trumka (Präsident US-Gewerkschaft AFL-CIO), Ryder (ILO-Direktor) http://go.apa.at/ESRqkEYW

- BILD AI WI 12:00 Rede Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz beim Kongress Europ. Gewerkschaftsbund (EGB)

* WI WB Bekanntgabe Petro Welt Technologies AG (früher C.A.T. oil AG) „Ergebnis 1. Quartal“

* 08:00 WI WB Bekanntgabe Vienna Insurance Group (VIG) „Ergebnis 1. Quartal“

- 08:30 WI PG Swiss Life Select „Europa & Co - Quo vadis? Ausblick auf turbulente und spannende Weltmärkte“ mit Chefökonom Brütsch (Swiss Life Asset Managers), Österreich-CEO Obererlacher, Lobnig (Anmeldung erforderlich)

* 09:00 WI II PG Statistik Austria „Wohnen 2018“ mit GD Pesendorfer, Zucha (Direktion Bevölkerung)

* 09:30 WI WB Bilanz-PK FACC „Geschäftsjahr 2018/19“ mit CEO Machtlinger, CFO Starek

* 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

- 10:00 WI Hintergrundgespräch Coface „Evolution, Revolution, Disruption - Die Entwicklung der größten Risiken der Weltwirtschaft und die Auswirkungen auf Österreich“ mit CEO Daly (CEE), Österreich-Country Manager Tawrowsky, Sielewicz (Regional Economist CEE) - 14:00 Veranstaltung „Coface Country Risk Conference 2019 - Disruption. Kollabiert die Wirtschaft oder wird sie nur revolutioniert?“ (Anmeldung erforderlich) http://go.apa.at/wckRgl3S

- 10:00 WI PG Handelsverband „Digital Visibility Report 2019“ mit Gf. Gesellschafter Inzinger (Otago Online Consulting), GF Will (Handelsverband)

- 10:00 WI GD Gerald Mayer (AMAG) im Klub der Wirtschaftspublizisten (nur für Klubmitglieder)

- 10:00 WI WB o HV Immofinanz AG zum Geschäftsjahr 2018

* BILD 13:30 WI AI Diskussionsveranstaltung WU Wien, Renner-Institut „Rewriting the rules of the european economy“ u.a. mit Nobelpreisträger Stiglitz (Roosevelt Institute), Schratzenstaller (Wifo), Stetter (FEPS), Rektorin Hnappi-Egger (Anmeldung erforderlich) http://go.apa.at/xXDL0NQO

BURGENLAND

Eisenstadt

- 12:30 WI CI Präsentation Esterhazy Betriebe GmbH „Nachhaltigkeitsbericht 2016 - 2018“ mit u.a. Ottrubay (Direktionsrat Esterhazy Stiftungsgruppe), Grün (Esterhazy Betriebe), WKÖ-Präsident Mahrer (10:00 Fachexkursion zur Einstimmung)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 10:00 WI PK Generali Versicherung (Österreich) „Jahresgespräch“ u.a. mit Regionaldirektor Pohn

SALZBURG

Eugendorf

- 14:15 WI CI PK UNIQA „Uniqa Lifestyle DNA-Analyse“

Salzburg

- 10:00 WI CI PG Salzburger Seilbahnwirtschaft, Salzburger Land Tourismus GmbH (SLTG) „Salzburger Sommer-Bergbahnen“ mit u.a. SLT-GF Bauernberger, Fachgruppenobfrau Scheffer

STEIERMARK

Leoben

* 13:00 WI XI PG voestalpine AG „Eröffnung des Technikums Metallurgie“ mit Vorstandsvors. Rotter, Vorst. Kainersdorfer (Anmeldung erforderlich)

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 10:00 WA o HV Commerzbank

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 23. Mai 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Sanochemia Pharmazeutika AG „Ergebnis 1. Halbjahr 2018/19“ (per 31.3.)

* 08:00 WI WB Bekanntgabe Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) „Ergebnis 1. Quartal“

* 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

- 10:00 WI WB o HV Rosenbauer International AG

* 10:00 WI PG WKÖ - Fachverband Gas Wärme (FGW) „Konjunkturturbine Erneuerbares Gas“ mit stv. GF Lechner (Österr. Energieagentur), Obmann Weinelt (GD Wiener Stadtwerke)

- 18:00 WI IT Podiumsdiskussion DBT - Digital Business Trends „Blockchain: Sternschnuppe oder echter Gamechanger?“ mit Schulte (TU Wien), Bolek-Fügl (BDO Consulting), Gold (DXC Technology), Strebl (Wien Energie), Minarovits (IBM)(Anmeldung erforderlich) https://www.dbt.at/

NIEDERÖSTERREICH

Schwechat

- 14:15 WI CI XI Spatenstich anl. Vergrößerung des Ausbildungszentrums von Lufthansa Aviation Training mit Verkehrsminister Hofer, AUA-CEO von Hoensbroech, Vorstand Jäger (Flughafen Wien), GF Hansson (Lufthansa Aviation Training), GF Korherr (Lufthansa Aviation Training Austria)(Anmeldung erforderlich)

OBERÖSTERREICH

Linz

* 10:00 WI Jahres-PK IFN-Holding AG „Geschäftsjahr 2018“ mit Miteigentümer und Unternehmenssprecher Klinger, Vorstand Habring

SALZBURG

Salzburg

- 10:00 WI PG Generali Versicherung AG „Aktuelles“ mit Vorstand Schuchter, Regionaldirektor Pohn

TIROL

Innsbruck

- 08:30 WI Veranstaltung Wirtschaftskammer Tirol „Tiroler Wellnesskongress 2019“ (Anmeldung erforderlich) www.standort-tirol.at/wellnesskongress19

DEUTSCHLAND

München

* 10:00 WA Bekanntgabe Institut f. Wirtschaftsforschung (ifo) „Geschäftsklima-Index Mai“

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 24. Mai 2019

WIEN

- WI WB Bekanntgabe BKS Bank „Zwischenbericht 1. Quartal“

- WI WB Internet-Veröffentlichung Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) „Zwischenbericht 1. Quartal“

* 10:30 WI II PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „Art. IV Konsultationen des IWF - Länderprüfung Österreich“ mit Franks (Mission Chief für Österreich IWF - Internationaler Währungsfonds) (Anmeldung erforderlich)

- 10:30 WI CI XI PG und Presse-Rundfahrt Verkehrsbüro „Reiseakademie supported by Ruefa“ mit Steiner (Leiter Studienreisen/Ruefa), Prehsler (Leiter Reiseakademie)(Anmeldung erforderlich)

- 11:00 WI WB o HV Vienna Insurance Group (VIG)

OBERÖSTERREICH

Ried im Innkreis

- 11:00 WI CI IT PK Infotech EDV-Systeme GmbH „Glasfaser-Ausbau im Innviertel“ mit LR Achleitner (ÖVP), GF Kühberger, GF Schuster

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Samstag, 25. Mai 2019

OBERÖSTERREICH

Gmunden

- 10:00 WI PK Zementwerk Hatschek „Abschluss eines Großteils der 50 Millionen Euro Investition“ u. a. mit GF Bartinger

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Sonntag, 26. Mai 2019

STEIERMARK

Graz

- WI Abschluss Frühjahrsmesse Graz 2019 http://go.apa.at/oa76wjhx (26.04.-26.05.)