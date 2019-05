Tennis: Weltranglisten-Erste Osaka gab vor Rom-Viertelfinale auf

Rom (APA) - Die Viertelfinali des WTA-Premier-Turniers in Rom gehen am Freitag ohne die Weltranglisten-Erste in Szene. Naomi Osaka, die am Donnerstag wie andere Spielerinnen zweimal hatte antreten müssen, klagte über Schmerzen in der rechten Hand. Damit zog Madrid-Siegerin Kiki Bertens (NED-6) kampflos ins Halbfinale ein, in dem sie auf die Britin Johanna Konta oder die Tschechin Marketa Vondrousova trifft.

Osaka hatte sich mit den beiden Zwei-Satz-Siegen am Vortag über Dominika Cibulkova (SVK) und Mihaela Buzarnescu (ROU) aber zumindest die Top-Position im Ranking und damit die Topsetzung bei den am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open in Paris gesichert.