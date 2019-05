Berater EY erwartet weiterhin stagnierenden bis sinkenden Pkw-Absatz

Wien (APA) - Der internationale Beratungskonzern EY erwartet europaweit weiterhin einen stagnierenden bis leicht sinkenden Pkw-Absatz. Als Ursache für die schwache Nachfrage sehen die Berater die nachlassende Konjunktur und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Der Abwärtstrend bei Dieselfahrzeugen werde andauern. „In Märkten mit einem hohen SUV-Anteil dürfte sich der Marktanteil von Selbstzündern etwa bei einem Drittel einpendeln, in Märkten, auf denen das Kleinwagen- bzw. Kompaktsegment dominieren, geht es eher in Richtung ein Viertel“, so EY am Freitag in einer Aussendung. Der Durchbruch bei E-Autos lasse weiter auf sich warten - was aber auch an Lieferschwierigkeiten liege.