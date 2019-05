Fußball: Chelseas Loftus-Cheek fällt mit Achillessehnenriss lange aus

London (APA/Reuters) - Chelsea muss im Europa-League-Finale gegen Arsenal und danach auch für längere Zeit auf den englischen Fußball-Nationalspieler Ruben Loftus-Cheek verzichten. Der 23-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch bei einem Charity-Testspiel in den USA einen Achillessehnenriss zu und wurde laut Clubangaben am Donnerstag operiert.

Loftus-Cheek hatte sich bei Chelsea mit einem starken Frühjahr in den Vordergrund gespielt. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Eintracht Frankfurt (1:1), erzielte er den Treffer der Londoner, die sich später im Elfmeterschießen durchsetzten. Das Endspiel gegen den Stadtrivalen Arsenal steht am 29. Mai in Baku auf dem Programm.