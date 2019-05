SPORT - Termine vom Samstag, 18.5. bis Montag 20.5.2019

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion von Samstag bis Montag u.a. berichten.

~

Samstag, 18. Mai 2019

FUSSBALL Tipico Bundesliga/Qualifikationsgruppe/9. Runde * 17:00 B/Mattersburg SV Mattersburg - SK Rapid Wien

* 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - FC Wacker Innsbruck

Enzersdorf BILD * 17:00 V/Altach Cashpoint SCR Altach - TSV Prolactal

Hartberg

BILD Frauen/Champions League/Finale * 18:00 Budapest Olympique Lyon - FC Barcelona Int. Cup/England/FA-Cup/Finale * 18:00 London Manchester City - Watford Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/34. Runde * 15:30 Berlin Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen * 15:30 Bremen Werder Bremen - RB Leipzig * 15:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 * 15:30 Freiburg SC Freiburg - 1. FC Nürnberg * 15:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - VfB Stuttgart * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim * 15:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund * 15:30 München Bayern München - Eintracht Frankfurt * 15:30 Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Augsburg Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/37. Runde * 21:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - Stade de Reims * 21:00 Guingamp EA Guingamp - Nimes Olympique * 21:00 Lille OSC Lille - Angers SCO * 21:00 Lyon Olympique Lyon - SM Caen * 21:00 Monaco AS Monaco - Amiens * 21:00 Montpellier Montpellier HSC - FC Nantes * 21:00 Paris Paris St. Germain - Dijon FCO * 21:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - OGC Nizza * 21:00 Straßburg RC Straßburg - Stade Rennes * 21:00 Toulouse Toulouse - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 15:00 Udine Udinese - SPAL Ferrara * 18:00 Genua Genoa - Cagliari * 20:30 Reggio Emilia US Sassuolo - AS Roma Int. Ligen/Spanien/La Liga/38. Runde * 13:00 Valencia Levante - Atletico Madrid * 16:15 Cornella de Espanyol Barcelona - Real Sociedad

Llobregat * 16:15 Getafe Getafe - Villarreal * 16:15 Sevilla FC Sevilla - Athletic Bilbao * 16:15 Valladolid Real Valladolid - Valencia * 20:45 Eibar Alaves - Girona * 20:45 Huesca Huesca - Leganes * 20:45 Vigo Celta de Vigo - Rayo Vallecano Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 20B

TENNIS * 12:00 Rom ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

Turnier (live auf Sky)

MOTORSPORT - ST/Greinbach Drift Masters * 13:30 Zolder D (1. Rennen) (live auf ORF Sport +)

RADSPORT * Pasadena Kalifornien-Rundfahrt (World Tour, mit Öst.)

(Kalifornien) * Pesaro Giro d‘Italia (World Tour), 8. Etappe:

Tortoreto Lido - Pesaro (235 km, mit Öst.)

(live auf Eurosport)

LEICHTATHLETIK * N/Südstadt ÖM (Hindernislauf) - 11:00 S/Salzburg PK Salzburg Marathon „Präsentation der

Elite-Läuferinnen und -Läufer“

(Wyndham Grand CC, Fanny-von-Lehnert-Straße

7) * 18:10 Shanghai Diamond League (live auf Eurosport 2)

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 12:15 Kosice Dänemark - USA * 16:15 Kosice Kanada - Deutschland * 20:15 Kosice Großbritannien - Slowakei WM/Gruppe B * Bratislava Vorschau Österreich - Tschechien * 12:15 Bratislava Lettland - Russland (live auf ORF Sport +) * 16:15 Bratislava Italien - Norwegen * 20:15 Bratislava Schweiz - Schweden

BASKETBALL ABL-Play-offs/Halbfinale/best-of-five/2. Spiel * 19:00 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - Swans Gmunden * 20:15 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Klosterneuburg Dukes

(live auf Sky Sport Austria)

HANDBALL EHF-Cup/Final-Four * 18:00 Kiel Spiel um Platz 3 * 20:45 Kiel Finale

GOLF * New York PGA Championship (live auf Sky) * 17:30 ST/Maria Gösser Open

Lankowitz

SEGELN * Athen EM: Finn * 11:55 Weymouth EM: 49er, 49erFX, Nacra 17

BEACH-VOLLEYBALL - Itapema World Tour (Damen, Herren)

ERICAN FOOTBALL AFL/6. Woche * 16:00 O/Traun Steelsharks Traun - Projekt Spielberg Graz

Giants (live auf ORF Sport +) * 18:00 T/Innsbruck Swarco Raiders Tirol - SonicWall Rangers

Mödling

RHYTHMISCHE GYMNASTIK * 08:00 Baku EM (10:00 Gruppe C/mit Öst.)

TRIATHLON * 02:46 Yokohama World Series (Damen mit Perterer/Hauser, 05:

46 Herren mit Knabl) - 10:30 Cagliari Weltcup (Damen mit Feuersinger, 12:30 Herren

mit Hollaus, Pertl, Demuth)

Sonntag, 19. Mai 2019

FUSSBALL Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde - 15:00 N/St. Pölten PK SKN St. Pölten und Basketballclub UBC St.

Pölten „UBC St.Pölten wird Partner der SKN

Familie“ mit u.a. Präsident Schwarzl (SKN),

Obmann Muschik (UBC) * 17:00 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - Red Bull Salzburg

BILD * 17:00 Wien FK Austria Wien - RZ Pellets WAC

BILD * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - LASK Linz

BILD 2. Liga HYPBET/27. Runde * 10:30 T/Wattens WSG Swarovski Wattens - SKU Ertl Glas

Amstetten Int. Ligen/Deutschland/2. Bundesliga/34. Runde * 15:30 Bielefeld Arminia Bielefeld - Holstein Kiel * 15:30 Bochum VfL Bochum - Union Berlin * 15:30 Darmstadt Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue * 15:30 Dresden Dynamo Dresden - SC Paderborn * 15:30 Fürth Greuther Fürth - St. Pauli * 15:30 Hamburg Hamburger SV - MSV Duisburg * 15:30 Heidenheim FC Heidenheim - FC Ingolstadt * 15:30 Magdeburg FC Magdeburg - 1. FC Köln * 15:30 Regensburg Jahn Regensburg - SV Sandhausen Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 12:30 Verona Chievo Verona - Sampdoria Genua * 15:00 Empoli Empoli - Torino * 15:00 Parma FC Parma - ACR Fiorentina * 15:00 Turin Juventus Turin - Atalanta Bergamo * 18:00 Mailand AC Milan - Frosinone * 20:30 Neapel SSC Napoli - Inter Mailand Int. Ligen/Spanien/La Liga/38. Runde * 12:00 Madrid Real Madrid - Betis Sevilla * 16:15 Eibar Eibar - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 20B

TENNIS - Genf ATP-Turnier - Lyon ATP-Turnier * 13:00 Rom ATP-Turnier Masters 1000 (Herren-Finale

nicht vor 16:00), WTA-Premier-Turnier

(Damen-Finale 13:00) (live auf Sky)

MOTORSPORT - ST/Greinbach Drift Masters * 11:00 Le Mans Motorrad-GP von Frankreich (14:00/MotoGP)

(live auf ServusTV) * 13:30 Zolder DTM (2. Rennen) (live auf ORF eins)

RADSPORT * K/Ossiach Rad-Bundesliga: ÖM Einzelzeitfahren (Ossiach

- Feldkirchen/29,6 km) * San Marino Giro d‘Italia (World Tour), 9. Etappe:

Riccione - San Marion (34,7 km, mit Öst.)

(live auf Eurosport) * 09:00 Albstadt Mountainbike: Weltcup-Auftakt (Cross-

Country)

LEICHTATHLETIK * 09:00 S/Salzburg Salzburg Marathon

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Deutschland - USA * 20:15 Kosice Frankreich - Finnland WM/Gruppe B * 16:15 Bratislava Österreich - Tschechien (live auf ORF Sport

+)

BILD * 20:15 Bratislava Schweiz - Russland (live auf ORF Sport +)

HANDBALL WHA-Finale/Rückspiel * 18:00 N/Ma. Hypo NÖ - WAT Atzgersdorf

Enzersdorf

GOLF * New York PGA Championship (live auf Sky)

SEGELN * 11:55 Weymouth EM: 49er, 49erFX, Nacra 17

BEACH-VOLLEYBALL - Itapema World Tour (Damen, Herren)

PFERDESPORT - La Baule- Int. Springreitturnier

Escoublac

AMERICAN FOOTBALL AFL/6. Woche * 15:00 T/Innsbruck Danube Dragons - Wienerwald Amstetten

Thunder * 15:00 Prag Prag Black Panthers - Dacia Vikings

KLETTERN - 12:00 München Weltcup: Bouldern (Semifinale, 17:00/Finale)

RHYTHMISCHE GYMNASTIK * 12:40 Baku EM, Gerätefinale

TRIATHLON - N/Klosterneubu- ÖM (Sprintdistanz)

rg - 08:30 N/Klosterneubu- ÖM (Sprint-Distanz)

rg

Montag, 20. Mai 2019

FUSSBALL Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde * Wien Nach Sonntag-Spielen Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 20:30 Rom Lazio Rom - Bologna Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 20B U21 * 11:30 K/Klagenfurt PK ÖFB, Italienischer Fußball-Verband (FIGC)

vor U21-EM in Italien mit u.a. U21-Teamchef

Gregoritsch, ÖFB-Präsident Windtner,

Allesandro Costacurta, Projektleiter U21-EM

Stefani (live auf ORF Sport +)

(Hotel Sandwirth, Raum „Wörthersee“,

Pernhartgasse 9)

TENNIS * Wien Weltranglisten - Nürnberg WTA-Turnier - Genf ATP-Turnier - Lyon ATP-Turnier - Straßburg WTA-Turnier - 10:00 Paris French Open: Qualifikation (live auf

Eurosport)

RADSPORT * Giro d‘Italia (World Tour): Ruhetag

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Frankreich - Großbritannien * 20:15 Kosice Kanada - Dänemark WM/Gruppe B * 16:15 Bratislava Schweden - Lettland (live auf ORF Sport +) * 20:15 Bratislava Österreich - Italien (live auf ORF Sport +)

BILD

SPONSORING - 11:00 O/Linz PG Land Oberösterreich, I believe in you

„Neue Crowdfunding-Initiative für

Oberösterreichs Sport“ mit Sport-Landesrat

Achleitner, Generaldirektor Stockinger (OÖ

Versicherung), Patricia Madl (Speerwurf),

Günther Weidlinger, GF Uhlir (I believe in

you)

(Olympiazentrum Sportland Oberösterreich,

Auf der Gugl 30)

