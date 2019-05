CHRONIK - Termine von Sa, 18.05.19 bis Mo, 20.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

ÖSTERREICH-WEIT - CI Tag der offenen Tür „Lange Nacht der Demeter-Höfe“

BURGENLAND Neusiedl am See - 16:00 II Benefizveranstaltung Verein Burgenländer in Not

CI mit Vizekanzler Strache, LHStv. Tschürtz, Graf

(EU-Wahl-Kandidat, FPÖ Burgenland)

(Schluckauf Gastgarten, Seestraße 50)

Nickelsdorf - 10:30 CI „Schwerpunktkontrollen im Bereich des

Grenzüberganges A4“ mit LHStv. Tschürtz, LR

Petschnig, Oberst Stipsits (polizeilicher

Einsatzleiter), Horvath (Wirtschaftskammer,

Spartenobmann Transport und Verkehr)

(Grenzübergang Nickelsdorf, Bereich der Prüfhalle)

NIEDERÖSTERREICH Gmünd - 17:00 CI Spatenstich „Grenzüberschreitendes

AI Gesundheitszentrum Gmünd - EU-Projekt

II ‚Healthacross for future‘“ mit u.a. tschechischem

Gesundheitsminister Vojtech, Straska

(Kreishauptfrau Südböhmen), NÖ LR Eichtinger (ÖVP)

(18.15 Uhr offizieller Spatenstich)

(Festzelt, Bleylebenstraße 6)

STEIERMARK Leoben - 09:00 KI Eröffnung Ausstellung „Eiszeit Safari“

CI (bis 3.11.)

(Kunsthalle Leoben, Kirchgasse 6)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

WIEN * 14:00 AI Aktionstag #aufstehn gegen Rassismus „Demo und

II Fest ‚Ein Europa für Alle!‘“ mit u.a. Mayrhofer

CI (#aufstehn), Fenninger (Volkshilfe), Schindler

(KZ-Verband)

15:00 Uhr: Start des Demozugs und Fotomoment am

Fronttransparent

16:00 Uhr: Abschlusskundgebung und Fest am

Heldenplatz

(Christian-Broda-Platz, 6.) - 16:00 CI Fototermin CED-Kompass, Österreichische Morbus

Crohn-Colitis Ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV)

„Größte, menschliche, lila Schleife als Zeichen

der Solidarität“

(Kaiserwiese beim Riesenrad, 2., Eingang

Ausstellungsstraße)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN * BILD AI Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des

chinesischen Volkskongresses, Li Zhanshu, in Wien

(20.05. - 21.05.) * BILD CI 11:30 Zeremonie zur offiziellen Übergabe von AI Panda Yuan-Yuan mit Bundespräsident Van der LIVE Bellen, Bundeskanzler Kurz, Tiergarten-

Direktorin Schratter (live auf

12:00 Besuch von Pandamännchen Yuan-Yuan im

Pandahaus

(Tiergarten Schönbrunn, Kaiserpavillon,

13., Maxingstraße 13b)

- 09:00 CI Tag der offenen Tür Bundesamt für Eich- und

XI Vermessungswesen (BEV) „Das neue Kilogramm:

Präsentation in Wien“

(im Rahmen des weltweiten „Metrologie-Tages“)

(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 16.,

Arltgasse 35) * 09:15 CI Prozess nach tödlicher Auseinandersetzung bei

Wiener Würstelstand

(Straflandesgericht, Saal 201, 8.,

Landesgerichtsstraße 11) * 10:00 II PG Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und

CI Forschung (BMBWF) „Erste Umsetzungsschritte des

XI 9-Punkte-Plans gegen Gewalt und Mobbing an

Schulen“ mit Bundesmin. Faßmann, Scheuringer

(Leiterin Sektion II), Ottacher (Gf. Teach for

Austria)

(BMBWF, 1., Minoritenplatz 5) * 10:00 II PK Volkshilfe „Umfrage zur Abschaffung der

CI Notstandshilfe“ mit u.a. Dir. Fenninger, Wr. GF

Wehsely

(Wohnhaus Franziska Fast, 6., Gumpendorfer Gürtel

6) * BILD 10:30 CI PK „Life Ball am Wiener Rathausplatz am 8.6.“ mit VIDEO KI Vorstellung der U=U-Kampagne mit Organisator LIVE Keszler, Sagat (Testimonial der aktuellen U=U-

(Hotel Le Meridien, 1., Robert-Stolz-Platz 1) * BILD 11:00 CI PK Bundesministerium für Inneres (BMI)

„Neuerrichtung Polizeiinspektion Praterstern“ mit

Innenmin. Kickl, Wiener Bgm. Ludwig,

Landespolizeipräs. Pürstl, ÖBB-Vorsitzender Matthä

(ÖBB-Infrastruktur, 7. Stock (Dachgeschoss), 2.,

Praterstern 3) * 11:30 CI Fototermin Veterinärmedizinische Universität Wien,

XI Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) anl. Beginn der

Bauarbeiten „Universitätsklinik für Kleintiere

wird saniert und neu errichtet“ mit

Wissenschaftsmin. Faßmann, Rektorin Winter, BIG-GF

Weiss (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Veterinärmedizinische Universität Wien, Festzelt,

Treffpunkt bei Portier, 21., Veterinärplatz 1) * BILD 12:30 WI Präsentation Soforthilfe für Unternehmer in

CI Simmering mit Ruck (WK Wien-Präs.), Hanke

(Wirtschaftsstadtrat Wien)

(Enkplatz, 11.) - 18:00 CI Diskussion Europäisches Forum Alpbach „By Design

XI or by Disaster? - Wege, Wandel zu gestalten statt

ihn zu erleiden“ mit Winiwarter (Uni Klagenfurt),

Sommer (Europa-Universität Flensburg)

(Konzerthaus, Berio-Saal, 3., Lothringerstraße 20)

BURGENLAND Güssing - 09:10 CI Besuch des Assistenzeinsatzes im Burgenland mit

II Verteidigungsminister Kunasek, stv.

Landeshauptmann Tschürtz, Abg. zum EU-Parlament

Vilimsky

(Montecuccoli-Kaserne, Wiener Straße 14)

Purbach - 10:00 KI PK Land Burgenland „15. ‚Nova Rock‘ im Burgenland:

CI Programm der Superlative - Bestmögliches

Besucherservice - Maximum an Sicherheit“ mit LH

Doskozil, LR Illedits, Festivalintendant Tatar,

Bezirkshaupfrau Lentsch, Bgm. Zapfl, Stiegl

(Haubenkoch)

(Gut Purbach, Hauptgasse 64)

KÄRNTEN Klagenfurt - 13:15 CI Prozess gegen einen jungen Erwachsenen wegen

Nötigung mit einer Schreckschusspistole

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 283,

Dobernigstraße 2)

OBERÖSTERREICH Eferding - 10:30 CI PK „Pilotprojekt Caring Communities - Sorgende

Gemeinde im Zukunftsraum Eferding“ u. a. mit

Bezirksstellenleiterin Schwinghammer-Hausleithner,

Projektleiterin Wurzinger

(Rot-Kreuz-Bezirksstelle Eferding, Linzertor 10)

Linz - 10:30 CI PK Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ)

WI „Bäuerliche Direktvermarktung: Qualität boomt“ mit

u.a. Präs. Reisecker

(Landwirtschaftskammer OÖ, Konferenzzimmer, 1.

Stock, Auf der Gugl 3) - 11:00 II PK Grüne OÖ „Grüner Weckruf für den Klimaschutz-

CI Tiefschlaf von Schwarz-Blau - Schwerpunkt im

Landtag und im EU Wahlkampffinale“ u. a. mit

Bundessprecher Kogler, Landessprecher Kaineder

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31) - 11:30 CI PK Land Oberösterreich „Belastung der Luft in OÖ

durch Fahrzeuge mit manipulierter Abgasreinigung“

mit LR Anschober (Grüne)

(Büro LR Anschober, Sitzungszimmer 1. Stock,

Promenade 37) - 15:30 II Eröffnung RichterInnenwoche 2019 „Digital Justice

CI – Die Zukunft ist da“ (bis 23. Mai)

SALZBURG Salzburg - 09:00 CI Prozess „Zwei Rumänen wegen Einbruchsdiebstählen

mit rund 61.000 Euro Schaden angeklagt“

(Landesgericht Salzburg, Saal 101, Rudolfsplatz 2) * 09:00 CI Prozess nach beinahe tödlichen Schüssen in

Salzburger Park im Sommer 2018: Zwei Angeklagte

wegen versuchten Mordes vor Gericht

(Landesgericht Salzburg, Saal 230, Rudolfsplatz 2) - 09:15 CI Prozess „Österreicher wegen schweren Betrugs

angeklagt: 51-Jähriger zahlte in Boutiquen und für

Goldmünzen nicht“

(Landesgericht Salzburg, Saal 201, Rudolfsplatz 2)

STEIERMARK Deutsch Goritz - 13:15 CI PK Interreg Slowenien-Österreich „Abschluss des

WI EU-Projekts ‚SI-MUR-AT‘ - Ökologisch nachhaltige

Landwirtschaft im Einklang mit einer zeitgemäßen

Wasserwirtschaft“

(Gemeindeamt, Deutsch Goritz 16/1)

Graz - 09:30 CI PK Wirtschaftsbund Stmk „Präsentation der

WI Straßenbahn“ u.a. mit Obmann Herk, Direktor Pack

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Wein & Co, Joanneumring 13) - 10:00 CI PG WK Steiermark „Erste Tankstelle Österreichs:

WI Enthüllung historischer Zapfsäule in Graz“ u.a.

KI mit Fachgruppen-Obmännern Roth und Pfleger, StR

Riegler (ÖVP)

(anlässlich Sonderausstellung „Mythos Tankstelle“

im Volkskundemuseum)

(Jakominiplatz, Bushaltestelle 32) * 18:00 II PK und Veranstaltung Bischof der Diözese Graz-

CI Seckau „Empfang für Medienschaffende“ mit Bischof

Krautwaschl (nur mit Einladung)

(Beginn Empfang um 19.00 Uhr)

(Priesterseminar Graz, Refektorium, Bürgergasse 2)

Vogau/Straß - 16:00 CI PK Tourismusverband Südsteiermark „‘Südsteiermark

Sommer Genuss Festival‘ als Auftakt der

Jahreszeiten-Initiative“ mit Winzer Polz, GF

Wratschko (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Vinofaktur Genussregal Südsteiermark, An der Mur

13)

TIROL Innsbruck - 09:30 CI PK „RollOn Austria - Ein Lebenszeichen aus Tirol

strahlt um die ganze Welt“ mit LH Platter (ÖVP),

Bischof Glettler

(MK Illumination, Trientlgasse 70) - 10:30 CI PK Land Tirol „Vorstellung der neuen Analog-

XI AstronautInnen der ÖWF-Mars-Mission“ mit u.a. LR

Tilg (ÖVP), Czernich (Honorarkonsul Deutschland),

Gohm (Honorarkonsul Niederlande)

(Landhaus 1, Medienraum; 3. Stock, Eduard

Wallnöfer Platz 3) - 10:30 CI PG Verein BIN - Beratung, Information, Nachsorge

„Alkoholismus in Tirol: Erfolgreiche Strategien

der Suchtprävention“ u.a. mit Landesrätin Fischer

(Grüne), Haring (Obmann Verein BIN)

(Verein BIN - Beratungsstelle Innsbruck, 2. Stock,

Anichstraße 34)

VORARLBERG Bregenz - 10:00 CI PK Land Vorarlberg, Vorarlberg Tourismus,

Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) „Freie Fahrt mit

Bus und Bahn für Urlaubsgäste“ mit u.a. LR

Rüdisser (ÖVP), LR Rauch (Grüne), Vlbg. Tourismus-

GF Schützinger, Verkehrsverbund-GF Hillbrand

(Hafen Bregenz, Hafengebäude „Welle“)

Lustenau - 12:00 CI PK Grüne Vorarlberg „Aktionsprogramm Artenschutz –

II für ein blühendes Vorarlberg“ mit u.a. EU-Wahl-

Kandidat Simon Vetter, Landwirtschaftssprecher

Zadra

(Vetterhof, Alberried 14) --------------------------------------------------------------------- EU

RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 CA Informeller EU-Umweltrat (20.-21.5.) (Ortszeit:

WA 09:00 Uhr GMT+3)

AA ---------------------------------------------------------------------

SCHWEIZ Genf - CA 72. Weltgesundheitsversammlung der World Health

AI Organization (WHO)

(bis 28.5.)

UNGARN Zalaegerszeg * AI Verkehrsminister Hofer in Ungarn - Besuch der

CI Teststrecke für innovative Verkehrslösungen,

WI „Zalazone“ (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

Treffen mit ungarischem Premier Orban sowie

ungarischem Verkehrsminister Palkovics

