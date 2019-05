Lkw-Fahrer in Kärnten beim Entladen von Zaunteilen getroffen

Obervellach (APA) - Ein 52-jähriger Kraftfahrer aus Oberösterreich ist am Freitagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann auf dem Parkplatz vor einem Großmarkt dabei, Zaunelemente von seinem Anhänger zu entladen, als ein Stapel Zaunteile umkippte und den Mann traf.

Der Oberösterreicher stürzte von der etwa 1,5 Meter hohen Ladefläche und schlug mit seiner rechten Körperhälfte am Asphaltboden auf. Er wurde am Oberkörper, an der Schulter und am Knie verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht.