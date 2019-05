Fußball: Guardiola vertraut City-Führung: „Weiß, was passiert ist“

London (APA/dpa) - Trainer Pep Guardiola glaubt in der Diskussion um mögliche Verfehlungen beim Financial Fair Play (FFP) an die Unschuld der Club-Chefs von Englands Fußball-Meister Manchester City. „Ich weiß genau, was passiert ist, ich weiß genau, was sie getan haben, und ich vertraue ihnen sehr“, betonte der Katalane am Freitag nach einem Gespräch mit der Club-Führung.

Manchester City wird vorgeworfen, die Finanzregeln der Europäischen Fußball-Union (UEFA) verletzt zu haben. Gelder, die als Einnahmen durch Sponsoren aus Abu Dhabi - darunter mit Etihad Airways die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate - deklariert wurden, sollen bei ManCity in Wirklichkeit von Clubbesitzer Mansour bin Zayed Al Nahyan gezahlt worden sein. Das ist nach den FFP-Regeln untersagt. Der Club bestreitet dies. Das Verfahren dauert an. Dem englischen Fußball-Meister droht möglicherweise der Ausschluss aus der Champions League für eine Saison.

„Es tut mir leid, wir sind unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich habe es schon oft gesagt, falls wir etwas falsch gemacht haben und die UEFA entscheidet, dass wir etwas falsch gemacht haben, okay, dann werden wir gesperrt, wir werden bestraft oder was immer sie entscheiden. Aber jetzt sind wir unschuldig“, erklärte Guardiola.