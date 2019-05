Vivienne Westwood erhält Europäischen Kulturpreis für ihr Lebenswerk

Wien/London (APA) - Die britische Modeschöpferin Vivienne Westwood wird mit dem Europäischen Kulturpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gab das Europäische Kulturforum am Freitag bei einem Pressegespräch in der Modeschule Michelbeuern bekannt. Der Preis würdigt ihr Engagement für Menschenrechte, Umwelt und Soziales sowie ihren Einfluss auf Design und Kultur.

„Kaum eine Frau in der Modewelt nutzt ihr Tun so sehr als Transportmittel für Botschaften wie Vivienne Westwood“, sagte Annett Reeder, Geschäftsführerin des Europäischen Kulturforums und Initiatorin der Gala. Nachhaltigkeit gehöre für sie zu den Grundtugenden, die in allen Bereichen des Lebens Beachtung finden sollte - erst recht, wenn es um den Verzicht auf Wegwerf-Kleidung und die Beachtung von fairen Produktionsbedingungen geht. Den Preis wird Vivienne Westwood am 20. Oktober 2019 in der Wiener Staatsoper im Rahmen der Europäischen Kulturpreisgala persönlich entgegennehmen.