Schriftsteller Herman Wouk („Die Caine war ihr Schicksal“) gestorben

Washington/Palm Springs (Kalifornien) (APA/Reuters) - US-Schriftsteller Herman Wouk, Autor von „Die Caine war ihr Schicksal“, ist nach Medienberichten am Freitag im Alter von 103 Jahren verstorben. In dem Roman hatte der Bestsellerautor seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg mit verarbeitet. Laut seinem Literaturagenten Amy Rennert starb Wouk im Schlaf in seinem Haus in Palm Springs.