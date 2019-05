Rhythmische Gymnastik: Ruprecht zur EM-Halbzeit nur auf Platz 25

Baku (APA) - Nicol Ruprecht ist bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik in Baku vorerst unter ihren Möglichkeiten geblieben. Die in Wien lebende Tirolerin liegt zur Halbzeit nur auf dem 25. Gesamtplatz, für die Mehrkampf-Finalqualifikation fehlt damit ein Platz. Am Samstag tritt sie mit Keulen und Band an.

Für die Ballkür bekam Ruprecht nicht die erhoffte gute Wertung (28.), mit dem Reifen patzte die 26-Jährige (31.). Unter den 70 Athletinnen aus 35 Ländern ist Lisa Hofmann vorerst 49. Mit dem Ball agierte sie nach einem Fingerbruch zu zaghaft (58.), der Reifen wurde beim Gerätetest nicht akzeptiert, womit die 16-jährige Niederösterreicherin auf ein ihr nicht bekanntes Ersatzfabrikat wechseln musste (53.).