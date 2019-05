„Die Caine war ihr Schicksal“-Autor Herman Wouk gestorben

Palm Springs (Kalifornien) (APA/dpa) - Bestseller-Autor Herman Wouk, der mit Büchern wie „Die Caine war ihr Schicksal“ und „Der Feuersturm“ weltberühmt wurde, ist tot. Wouk sei Freitag früh in seinem Haus in Palm Springs in Kalifornien gestorben, sagte seine Agentin Amy Rennert der „New York Times“. Wouk war 103 Jahre alt - in zehn Tagen wäre er 104 Jahre geworden. Er habe bis zuletzt an einem neuen Buch gearbeitet, sagte Rennert.

Der 1915 in New York geborene Wouk hatte nach dem Studium an der Columbia-Universität zunächst als Witzeschreiber gearbeitet. Später verfasste er Bestseller wie „Aurora Dawn“, „Marjorie Morningstar“ oder „Der Feuersturm“.

Sein Werk „Die Caine war ihr Schicksal“ wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, weltweit millionenfach verkauft und auf der Broadway-Bühne sowie als Hollywood-Film mit Humphrey Bogart ein riesiger Erfolg. Wouks Frau Sarah, mit der er drei Kinder hatte, war 2011 nach 66 Jahren Ehe gestorben.