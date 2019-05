A V I S O - APA-Live-Blog zu aktuellen innenpolitischen Entwicklungen

Wien (APA) - Ein von deutschen Medien vor wenigen Stunden veröffentlichtes Video setzt Vizekanzler Heinz-Christian Strache unter Druck. In dem laut „Spiegel“ und „SZ“ vor der Nationalratswahl 2017 auf Ibiza gefilmten Aufnahmen erklärt Strache einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen, wie sie verdeckte Parteispenden an die FPÖ schleusen könnte. Das Video sorgt für Aufregung in der österreichischen Innenpolitik. Die APA versucht ab sofort, die aktuellen Entwicklungen dazu in einem eigenen Live-Blog abzudecken. Die Berichterstattung kann über folgenden Link verfolgt werden: http://go.apa.at/4l8y16l2

Nutzungsberechtigt sind Basisdienst-Kunden im Rahmen ihrer bestehenden Nutzungsvereinbarungen. Bitte beachten Sie, dass der Direkt-Link zu Ihrer persönlichen und internen Verwendung vorgesehen ist. Eine Veröffentlichung oder Teilung des Direkt-Links via Social-Media-Services ist untersagt. Sie können den Live-Blog aber natürlich in Ihren Dienst einbetten.

Bei Fragen zum Live-Blog kontaktieren Sie bitte unseren Live-Blog-Desk unter liveblog@apa.at oder 01/36060-5816.