Handball: Hard sicherte sich gegen Westwien neunte Finalteilnahme

Hard (APA) - Der HC Hard steht auch in diesem Jahr im Finale der spusu Handball-Liga. Die Vorarlberger setzten sich am Freitag im letzten Spiel der „best of three“-Halbfinalserie gegen Westwien in der eigenen Halle mit 29:25 (14:12) durch. In Endspiel, das im „best of five“-Modus entschieden wird, kommt es nun zum Duell mit dem Grunddurchgangs-Besten UHK Krems, bei dem das Heimrecht liegt.

Zum dritten Mal nacheinander setzte sich Hard somit im Semifinale gegen die Mannschaft aus Wien durch. Die Hietzinger hielten die Partie, in der die Heimmannschaft leichte Vorteile hatte, bis zum Schluss offen. Auf mehr als bis auf drei Tore kamen die Gäste am Ende aber nicht mehr heran.

Für Hard ist es das neunte Finale in der österreichischen Handball-Liga, sechs Mal holt man den Titel. Im vergangenen Jahr krönten sich die Fivers Margareten zum Champion.