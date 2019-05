Tennis: Isner erklärte verletzungsbedingten Verzicht auf French Open

Wien/Paris (APA) - Der Weltranglistenelfte John Isner wird beim am 26. Mai startenden Tennis-Grand-Slam-Turnier in Roland Garros nicht antreten. Wie der US-Amerikaner am Freitag erklärte, plagt ihn weiter eine im Turnier von Miami Ende März erlittene Fußblessur. „Die Verletzung ist noch nicht ausgeheilt und es ist unmöglich, dass ich auf Sand für Paris bereit bin“, schrieb Isner in sozialen Medien.

Der 34-Jährige ist bei den French Open noch nie in seiner Karriere über das Achtelfinale hinausgekommen.