Mountainbike: Raggl bei Cross-Country-Weltcup-Auftakt Shorttrack-26.

Albstadt (APA) - Zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups im Cross Country in Albstadt (GER) hat Gregor Raggl am Freitag als bester Österreicher im Shorttrack-Bewerb den 26. Platz belegt, Karl Markt wurde 28. Der Sieg ging an den Niederländer Mathieu van der Poel. Bei den Damen setzte sich die US-Amerikanerin Kate Courtney durch. Es gibt in diesen Rennen halbe Punkte für die Weltcupwertung.