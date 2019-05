Tödlicher Unfall auf steirischer Seite der Koralmtunnel-Baustelle

Deutschlandsberg (APA) - Am Freitagnachmittag ist ein Arbeiter im Koralmtunnel auf steirischer Seite bei einem Unfall ums Leben gekommen. Dies teilten die ÖBB am Abend in einer Aussendung mit. Eine Unfallkommission soll den Hergang des Unglücks untersuchen, Ergebnisse zu dem tragischen Vorfall werden in den nächsten Tagen vorliegen, hieß es.

Der Unfall passierte auf der Baustelle des Koralmtunnel gegen 15.00 Uhr. Ein Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft KAT 2 verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Rettung und Polizei waren vor Ort, konnten aber offenbar nicht mehr helfen. Bei den ÖBB zeigte man sich tief betroffen über den Todesfall. Angaben zum Hergang des Unglücks oder zur Identität des Getöteten gab es nicht.