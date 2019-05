Eishockey: Tschechien und Finnland mit viertem WM-Sieg

Kosice (APA) - Tschechien und Finnland stehen nach Siegen gegen die beiden Aufsteiger vor dem Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Slowakei. Die Tschechen, am Sonntag (16.15 Uhr) nächste Gegner der Österreicher, fertigten am Freitag in Bratislava Italien mit 8:0 ab, Finnland gewann in Kosice gegen Großbritannien mit 5:0.

Für beide Teams war es jeweils der vierte Sieg, zwölf Punkte haben bisher noch immer für den Einzug in die K.o.-Runde gereicht. Tschechien ging früh in Führung (8.) und zog mit vier Treffern im Mitteldrittel auf 5:0 davon. Italien ist auch nach fünf Spielen noch ohne Torerfolg. Die Finnen benötigten eine längere Anlaufzeit, nach 24 Sekunden des Mitteldrittels brach Toni Rajala im Powerplay den Bann.

Gastgeber Slowakei holte sich mit einem 6:3 gegen das weiter sieglose Frankreich den zweiten Erfolg. Damit kommt es am Montag so wie in der Gruppe B (Österreich - Italien) auch in der Gruppe A zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt zwischen Frankreich und Großbritannien.