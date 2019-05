INNENPOLITIK - Termine von Sa, 18.05.19 bis So, 19.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Innenpolitik - Termine am Samstag, 18. Mai 2019

* AI Internationale Reaktionen auf belastendes Strache-

II Video

WIEN * II Causa Strache: Weitere Entwicklungen nach

Auftauchen des Ibiza-Videos - II 13:00 Demonstration „IbizaDo! - Weg mit HC!“

(Ballhausplatz, 1.)

- 12:30 II EU-Wahl: Fotoaktion Die Grünen „Malen fürs Klima“

mit Wiener (Grüne-EU-Wahlkandidatin)

(Heldenplatz, 1.) - 19:40 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Reality Check mit FPÖ

AI (ATV)

BURGENLAND Eisenstadt - 11:00 II Landeskonferenz Gewerkschaft vida „Gemeinsam vida

WI Burgenland“ mit LH Doskozil, LR Dorner,

Bundesvors. Hebenstreit, Landesvors. Mauersics

(AK/ÖGB-Haus, Großer Festsaal, Wienerstraße 7)

Neusiedl am See - 16:00 II Benefizveranstaltung Verein Burgenländer in Not

CI mit LHStv. Tschürtz, Graf (EU-Wahl-Kandidat, FPÖ

Burgenland)

(Schluckauf Gastgarten, Seestraße 50)

KÄRNTEN Bleiburg * 11:00 AI Kroatentreffen bei der Gedenkstätte am Loibacher

II Feld - AI 10:00 Demonstration „Erinnerung an die Befreiung

II Österreichs bzw. Kärntens/ Koroska vom

Nationalsozialismus durch die Alliierten“

Demoroute bis Kreuzung L133/B80a

(Bahnhof Bleiburg, Ebersdorf 17) - AI 10:00 Demonstration „Für ein Verbot des

II gleichzeitig stattfindenden Ustascha- und

Nazi-Treffens in Bleiburg/Pliberk“

(Bründlweg) - BILD AI 10:00 PK JETZT-Abg. Peter Pilz zur Causa Strache

II Danach Lokalaugenschein - Treffpunkt mit

Medienstatement am Hauptplatz; Danach Fahrt

zum Kroatentreffen am Loibacher Feld

(Hauptplatz)

NIEDERÖSTERREICH Gmünd - 17:00 CI Spatenstich „Grenzüberschreitendes

AI Gesundheitszentrum Gmünd - EU-Projekt

II ‚Healthacross for future‘“ mit u.a. tschechischem

Gesundheitsminister Vojtech, Straska

(Kreishauptfrau Südböhmen), NÖ LR Eichtinger (ÖVP)

(18:15 offizieller Spatenstich)

(Festzelt, Bleylebenstraße 6)

STEIERMARK Graz * BILD 10:00 II 34. ordentlicher Landesparteitag FPÖ Steiermark

mit u.a. Wiederwahl von Landesparteivorsitzendem

Kunasek

(Stadthalle Graz, EG, Messeplatz 1)

DEUTSCHLAND (BAYERN) Kiefersfelden - 10:30 AI EU-Wahl: PK Tiroler Grüne „Wer braucht schon

II Reisefreiheit?“ mit Mingler (Landeskandidat zur

EU-Wahl), Schulze (Fraktionsvorsitzende Bündnis

90/die Grünen Bayern)

(Rastplatz Inntal Ost)

ITALIEN Mailand * 16:30 AA EU-Wahl: Wahlkampfabschluss der europäischen

AI Rechtspopulisten - FPÖ-Spitzenkandidat Vilimsky

II sagte Teilnahme ab

Proteste angekündigt

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

WIEN * 11:05 II EU-Wahl: Fernseh-Pressestunde mit Andreas Schieder

(SPÖ)

(ORF2) * 12:00 II EU-Wahl: Fernseh-Pressestunde mit Othmar Karas

(ÖVP)

(ORF2) * BILD 14:00 AI Aktionstag #aufstehn gegen Rassismus „Demo und

II Fest ‚Ein Europa für Alle!‘“ mit u.a. Mayrhofer

CI (#aufstehn), Fenninger (Volkshilfe), Schindler

(KZ-Verband)

https://www.aufstehn.at/ein-europa-fuer-alle/

15:00 Start des Demozugs und Fotomoment am

Fronttransparent

16:00 Abschlusskundgebung und Fest am Heldenplatz

(Christian-Broda-Platz, 6.) * 20:15 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Spielfeld Europa -

AI Konfrontation der Spitzenkandidaten

(ATV) --------------------------------------------------------------------- EU

EU-WEIT/WIEN EU-weit/Wien * AI EU-Wahlkampf

II Europaweiter Demonstrationstag vor EU-Wahl ---------------------------------------------------------------------

