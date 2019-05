CHRONIK - Termine von Sa, 18.05.19 bis So, 19.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Samstag, 18. Mai 2019

ÖSTERREICH-WEIT - CI Tag der offenen Tür „Lange Nacht der Demeter-Höfe“

www.demeter.at

BURGENLAND Neusiedl am See - 16:00 II Benefizveranstaltung Verein Burgenländer in Not

CI mit LHStv. Tschürtz, Graf (EU-Wahl-Kandidat, FPÖ

Burgenland)

(Schluckauf Gastgarten, Seestraße 50)

Nickelsdorf - 10:30 CI „Schwerpunktkontrollen im Bereich des

Grenzüberganges A4“ mit LHStv. Tschürtz, LR

Petschnig, Oberst Stipsits (polizeilicher

Einsatzleiter), Horvath (Wirtschaftskammer,

Spartenobmann Transport und Verkehr)

(Grenzübergang Nickelsdorf, Bereich der Prüfhalle)

NIEDERÖSTERREICH Gmünd - 17:00 CI Spatenstich „Grenzüberschreitendes

AI Gesundheitszentrum Gmünd - EU-Projekt

II ‚Healthacross for future‘“ mit u.a. tschechischem

Gesundheitsminister Vojtech, Straska

(Kreishauptfrau Südböhmen), NÖ LR Eichtinger (ÖVP)

(18:15 offizieller Spatenstich)

(Festzelt, Bleylebenstraße 6)

STEIERMARK Leoben - 09:00 KI Eröffnung Ausstellung „Eiszeit Safari“

CI (bis 3.11.)

(Kunsthalle Leoben, Kirchgasse 6)

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

WIEN * 14:00 AI Aktionstag #aufstehn gegen Rassismus „Demo und

II Fest ‚Ein Europa für Alle!‘“ mit u.a. Mayrhofer

CI (#aufstehn), Fenninger (Volkshilfe), Schindler

(KZ-Verband)

https://www.aufstehn.at/ein-europa-fuer-alle/

15:00 Start des Demozugs und Fotomoment am

Fronttransparent

16:00 Abschlusskundgebung und Fest am Heldenplatz

(Christian-Broda-Platz, 6.) - 16:00 CI Fototermin CED-Kompass, Österreichische Morbus

Crohn-Colitis Ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV)

„Größte, menschliche, lila Schleife als Zeichen

der Solidarität“

(Kaiserwiese beim Riesenrad, 2., Eingang

Ausstellungsstraße)

