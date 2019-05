Schwimmen: Auböck in Bloomington über 400 m Kraul Zweiter

Bloomington (Indiana) (APA/AFP) - Der Niederösterreicher Felix Auböck ist am Freitag (Ortszeit) bei den US-amerikanischen Pro Swim Series in Bloomington in Indiana über 400 m Kraul auf Rang zwei geschwommen. In 3:52,69 Min. blieb er jedoch 4,42 Sek. hinter Sieger Zane Grothe. Auböck war auch in den Vorläufen Zweiter gewesen. Der Michigan-Student ist am (heutigen) Samstag über 200 m Kraul und am Sonntag über 800 m Kraul engagiert.

Nathan Adrian gab als Vierter über 100 m Kraul sein Comeback. Der Olympiasieger von 2012 hatte im Jänner verlautbart, an Hodenkrebs zu leiden und eine Therapie begonnen zu haben. Ungeachtet dessen plant der 30-Jährige in Richtung Olympischer Spiele 2020 in Tokio. In 49,31 Sek. wies Adrian 55/100 Sek. Rückstand auf Sieger Zach Apple auf.