Regierungskrise - Deutscher Grünen-Chef Habeck fordert Neuwahlen

Berlin (APA/AFP) - Der deutsche Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat nach dem Skandal um das FPÖ-Enthüllungsvideo Neuwahlen in Österreich gefordert. „Es muss ein Schlussstrich gezogen werden“, sagte Habeck am Samstag auf einem Wahlparteitag der Grünen zur Europawahl. „Österreich braucht Neuwahlen, so wie wir neu wählen müssen, welche Politik wir eigentlich haben wollen“, fügte er hinzu.

Das Beispiel Österreich zeige, „was passiert, wenn man sich mit Populisten einlässt“, so Habeck. Scharfe Kritik äußerte er an der ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz. Es sei ein „Skandal“, dass die ÖVP „einfach weitermachen will mit einer Partei, die die Pressefreiheit politisch unterjochen will“, sagte der Grünen-Chef.

