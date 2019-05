Steirischer FPÖ-Parteitag: Kunasek mit 99,59 Prozent wiedergewählt

Graz (APA) - Verteidigungsminister Mario Kunasek ist am Samstag beim FPÖ-Landesparteitag in der Grazer Stadthalle mit 99,59 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt worden. Beim letzten Parteitag am 21. Mai 2016 erhielt Kunasek 99,28 Prozent. „Ich nehme die Wahl gerne an. Ihr seid ein Wahnsinn“, sagte Kunasek.

Schon bei seiner ersten Wahl am 17. Oktober 2015 in Bruck/Mur auf einem außerordentlichen Parteitag hatte er 98,21 Prozent erreicht. Etwa 500 waren zum Parteitag in der Stadthalle erschienen.

Zuvor hatten schon FPÖ-Abg. Hannes Amesbauer und Landtagsklubchef Stefan Hermann zu einer hundertprozentigen Wahl für Kunasek aufgerufen. Kunasek sagte, das Ergebnis sei ein Signal des Vertrauens, das auch auf ganz Österreich wirken werde.

