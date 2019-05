Linz (APA) - Bei der Sitzung der oberösterreichischen Landesregierung am Montag wird Landesrat Rudi Anschober (Grüne) einen Antrag auf Abberufung Wiesingers aus dem Landeskulturbeirat einbringen, kündigte er in einer Presseaussendung am Samstag an. „Nach dem unsäglichen Interview Wiesingers im neuen „profil“ und der aktuellen Aussendung von LH Stelzer muss es dafür eine breite Mehrheit geben“, so Anschober.

