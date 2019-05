Schwerfahrzeuge am Wochenende im Burgenland im Visier der Polizei

Nickelsdorf/Rudersdorf (APA) - Die Polizei nimmt am Wochenende den Schwerverkehr an zwei stark frequentierten Transitrouten im Nord- und Südburgenland ins Visier. Auf der A4 beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und auf der B65 bei Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) werden Lenker und Fahrzeuge auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft, teilte Oberst Andreas Stipsits von der Landesverkehrsabteilung der APA mit.

Im Fokus der Kontrollen stehen Lkw, Busse und Kleintransporter, die von oder in Richtung ungarischer Grenze unterwegs sind. Dabei werde der technische Zustand und die Beladung der Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Auch die Fahrtauglichkeit der Lenker stehe auf dem Prüfstand. „Wir überprüfen die Einhaltung der 0,1 Promille-Grenze, der Lenk- und Ruhezeiten und des Wochenendfahrverbots ab Samstag 15.00 Uhr“, erläuterte Stipsits.

22 Beamte der Verkehrsabteilung sind ganzen Samstag und Sonntag tagsüber im Einsatz, unterstützt von Experten der Asfinag und vom Amt der Burgenländischen Landesregierung. Detaillierte Ergebnisse der Kontrollen sollen am Montag veröffentlicht werden, so Stipsits.