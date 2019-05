Motorsport: Eng in Zolder mit seinem ersten D-Sieg zu Gesamtrang 2

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA235 ist in Titel, Untertitel und Lead zu berücksichtigen, dass Eng Gesamtzweiter ist. --------------------------------------------------------------------- ~ Zolder (APA) - Der Salzburger Philipp Eng hat am Samstag in Zolder seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen Masters (D) gefeiert. Der BMW-Pilot verwies seinen schwedischen Teamkollegen Joel Eriksson und den Schweizer Audi-Piloten Nico Müller auf die Plätze. Eng liegt nach drei Rennen mit 40 Punkten in der Gesamtwertung auf Rang zwei, drei Punkte hinter dem Deutschen Marco Wittmann (BMW).

Eng, Siebenter des Qualifyings, hatte auch Glück, da sein Boxenstopp unmittelbar vor einer Safety-Car-Phase durchgeführt wurde. Dazu kamen die Geschwindigkeit des vom 29-Jährigen pilotierten BMW auf dem technisch anspruchsvollen Kurs. Sein Landsmann Ferdinand Habsburg wurde Neunter. Die beiden Sieger vom Saison-Auftakt auf dem Hockenheimring - Wittmann und Rene Rast (Audi) - kamen nicht ins Vorderfeld. Das zweite Rennen des Wochenendes ist für Sonntag (13.30 Uhr) angesetzt.