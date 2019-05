Leichtathletik: Fotofinish-Sieg in 9,86 Sek. über 100 m in Shanghai

Shanghai (APA/sda/dpa) - Die US-Amerikaner Noah Lyles und Christian Coleman haben am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Shanghai über 100 m in 9,86 Sekunden eine Jahresweltbestleistung aufgestellt. Lyles setzte sich nach Fotofinish um Tausendstel durch. Über 400 m Hürden brillierte Seriensieger Abderrahman Samba in 47,27 Sek., ebenso eine Jahresweltbestzeit.

Der Äthiopier Yomif Kejelcha (5.000 m) und seine Landsfrau Gudaf Tsegay (3.000 m Hindernis), die Marokkanerin Rababe Arafi (1.500 m) sowie der deutsche Speerwerfer Andreas Hofmann sorgten für weitere Jahresweltbestleistungen in der chinesischen Metropole. Das nächste Diamond-League-Meeting findet am Donnerstag, 30. Mai, in Stockholm statt, mit dabei wird der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger im Diskusbewerb sein.

Ergebnisse Leichtathletik-Diamond-League in Shanghai:

Männer - 100 m (RW 0,7 m/s): 1. Noah Lyles (USA) 9,86 Sek. (Jahresweltbestleistung/JWBL) - 2. Christian Coleman (USA) 9,86; 400 m: 1. Fred Kerley (USA) 44,81; 5.000 m: 1. Yomif Kejelcha (ETH) 13:04,16 Min. (JWBL); 110 m Hürden (RW 0,7 m/s): 1. Omar McLeod (J) 13,12 Sek.; 400 m Hürden: 1. Abderrahman Samba (QAT) 47,27 Sek. (JWBL); Hoch: 1. Wang Yu (CHN) 2,28 m - 2. Maxim Nedasekau (BLR) 2,28 - 3. Ilja Iwanjuk (ANA/RUS) 2,28; Weit: 1. Tajay Gayle (JAM) 8,24; Speer: 1. Andreas Hofmann (GER) 87,55 m (JWBL).

Frauen - 100 m (RW 0,2 m/s): 1. Aleia Hobbs (USA) 11,03 Sek.; 400 m: 1. Salwa Eid Naser (QAT) 50,65; 1.500 m: 1. Rababe Arafi (MAR) 4:01,15 Min. (JWBL); 3.000 m Hindernis: 1. Beatrice Chepkoech (KEN) 9:04,53 (JWBL); Kugel: 1. Chase Ealey (USA) 19,58 m; Speer: 1. Lyu Huihui (CHN) 66,89 m; Stab: 1. Ekaterini Stefanidi (GRE) 4,91 m