Fußball: Lyon gewann Frauen-Champions-League

Budapest (APA) - Olympique Lyon hat am Samstag zum vierten Mal in Folge die Fußball-Frauen-Champions-League gewonnen. Die Französinnen setzten sich im Finale in Budapest gegen den FC Barcelona mit 4:1 durch und sicherten sich damit zum insgesamt sechsten Mal die begehrte Trophäe. Das Endspiel im kommenden Jahr steigt in der Wiener Generali Arena.