Neuwahl - Für Platter „einzig logische Konsequenz“

Innsbruck (APA) - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich klar hinter die Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestellt, in eine Neuwahl zu gehen. Es handle sich um die „einzig logische Konsequenz“, sagte Platter zur APA. Er unterstütze dies „zu hundert Prozent“.

Platter verband seine Unterstützung für Kurz mit heftiger Kritik an Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dem geschäftsführenden Klubobmann Johann Gudenus, die auf dem Ibiza-Video zu sehen sind: „Im gestern aufgetauchten Video sind unfassbare Aussagen und Entgleisungen zweier österreichischer Spitzenpolitiker zu sehen, die auf das Schärfste zu verurteilen sind. Es ist nicht nur ein Schande für eine einzelne Partei, sondern auch ein Schaden für die ganze Politik“. Es liege nun an jedem, der in der Politik tätig ist, dieses Vertrauen wieder herzustellen, das von den beiden Spitzenpolitikern derart missbraucht worden sei.

Platter, der in Tirol mit den Grünen regiert, übte auch generelle Kritik am bisherigen Koalitionspartner auf Bundesebene. „Ich habe immer wieder den politischen Stil und die Wortwahl der FPÖ kritisiert. Die gestrigen Enthüllungen haben diesen Eindruck leider bestätigt und deutlich gemacht, dass diese FPÖ aktuell nicht regierungsfähig ist“, so der Tiroler Landeshauptmann.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA354 2019-05-18/20:53