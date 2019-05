Segeln: Zajac/Matz erreichten bei EM im Nacra 17 das Medal Race

Weymouth/Athen (APA) - Bei der Segel-EM vor Weymouth (England) haben Thomas Zajac und Barbara Matz im Nacra 17 nach den Samstag-Wettfahrten das Medal Race erreicht. Sie sind Gesamtneunte sowie Siebente der Europawertung. „Die letzten Medal-Races waren für uns nicht so erfolgreich, nicht zuletzt deswegen wollen wir noch einmal voll angreifen“, sagte Steuermann Zajac. Es führen Ruggero Tita/Caterina Banti aus Italien.

Benjamin Bildstein/David Hussl verbesserten sich in der 49er-Klasse auf den 14. Rang. Sie haben am Sonntag noch eine Wettfahrt, das Medal Race ist aber außer Reichweite. Laura Schöfegger/Anna Boustani beendeten die EM im 49erFX als 26., Tanja Frank/Lorena Abicht wurden 33. In Athen schloss Moritz Spitzauer die Finn-EM auf dem 66. Rang ab, der Titel ging an den Briten Giles Scott.