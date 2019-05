Fußball: Benfica Lissabon zum 37. Mal portugiesischer Meister

Lissabon (APA/dpa) - Benfica Lissabon ist zum 37. Mal Fußball-Meister in Portugal. Mit einem 3:1 im Heimspiel gegen Santa Clara verteidigte Benfica am Samstag den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger FC Porto. Am letzten Spieltag in der Primeira Liga gewann Porto gegen Sporting Lissabon mit 2:1 und beendete die Saison als Vizemeister.