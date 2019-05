Leichtathletik: Hindernis-Staatsmeistertitel an Sinn und Hötzenberger

Südstadt (APA) - Die Leichtathleten Luca Sinn und Bettina Hötzenberger haben sich am Samstag in der Südstadt die Staatsmeistertitel im 3.000-m-Hindernislauf geholt. Sinn setzte sich in 8:55,69 Minuten vor Tobias Rattinger (9:17,57) durch, Hötzenberger in 11:04,42 vor Lotte Luise Seiler (11:06,00).