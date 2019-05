Volleyball: Österreichs Damen gewannen zwei Testspiele gegen Israel

Maribor (APA) - Österreichs Volleyball-Damen haben zwei Testspiele gegen Israel gewonnen. Sie setzen sich in Maribor am Freitag mit 3:1 (-26,22,20,16) und auch am Samstag mit 3:1 (12,-15,24,19) durch. Topscorerin war jeweils Katharina Holzer mit 30 bzw. 27 Punkten. Es waren Vorbereitungsspiele auf die in einer Woche beginnende European Golden League-Saison.

„Wir sind zufrieden. Es waren gute Tests, die ihren Zweck erfüllt haben. Einiges hat im zweiten Spiel auch schon besser funktioniert als noch im ersten. Aber natürlich gibt es noch Luft nach oben. Wir haben eine Woche Zeit, um an Details zu arbeiten“, sagte ÖVV-Teamtrainerin Svetlana Ilic. Die ÖVV-Damen spielen in der European Golden League gegen Kroatien, Ungarn und Frankreich.