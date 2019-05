EU-Wahl - Brexit-Partei in Großbritannien laut Umfrage klar vorne

London (APA/Reuters) - Rund eine Woche vor der EU-Wahl führt die neue Brexit-Partei von Nigel Farage in einer Umfrage mit großem Vorsprung von den Tories von Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour Party. Nach der in der Zeitung „Observer“ veröffentlichten Erhebung kommt die Brexit-Partei auf 34 Prozent und ist damit mit Abstand stärkster Bewerber.

Labour kommt auf 20 Prozent, die Tories landen abgeschlagen bei zwölf Prozent. Damit sind sie schwächer als die Liberaldemokraten und entschiedenen EU-Befürworter, für die 15 Prozent der Befragten stimmten.

Großbritannien, das eigentlich am 29. März aus der EU austreten wollte, nimmt nach längerem Hin und Her nun doch an der EU-Wahl teil. Gewählt wird am Donnerstag.