Wien/Tel Aviv (APA) - Die Niederlande sind Gründungsmitglied und Stammgast beim Eurovision Song Contest. Das Land war bereits beim ersten ESC 1956 mit von der Partie und kommt mit dem heurigen Contest in Israel auf 60 Teilnahmen. Mit dem Triumph in Tel Aviv errangen die Niederlande dabei in der Geschichte des Wettbewerbs fünf Siege: 1957, 1959, 1969, 1975 und eben nun 2019.

~ WEB http://orf.at ~ APA013 2019-05-19/01:17