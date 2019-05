64. Song Contest - Gewinner Laurence: „Ich habe keine Worte“

Tel Aviv/Wien (APA) - Relativ überwältigt von seinem Sieg zeigte sich am Abend in Tel Aviv Duncan Laurence als Gewinner des 64. Eurovision Song Contests: „Ich habe keine Worte - ich kann das nicht in Worte fassen, ich kann darüber kein Lied schreiben.“ In seiner offiziellen Siegerpressekonferenz hielt der 25-jährige Niederländer dabei seine Siegtrophäe stets eng umklammert: „Ich werde nie mehr von ihrer Seite weichen.“

Klar sei für ihn jedenfalls am heutigen Abend: „Mein Traum ist wahr geworden.“ So hatte der Songwriter, der sein Lied „Arcade“ selbst geschrieben hat, die Wertung des ESC 2019 mit 492 Punkten relativ klar für sich entschieden. Im Vorfeld habe er allerdings Vorsicht walten lassen: „Ich habe mich nicht getraut, vom Sieg zu träumen. Das hier ist die Eurovision, da kann alles passieren.“

Er hoffe, dass der ESC nun eine Raketenzündung für seine weitere Karriere wird: „Eurovision kann hoffentlich für mich eine Plattform sein um durchzustarten.“ Einen Rat für junge Musiker habe er dabei nicht parat: „Sei offen und mach Deine Musik. Ich habe jedenfalls auch kein Geheimnis.“

