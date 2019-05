Boliviens Staatschef Morales startete Kampagne für vierte Amtszeit

La Paz (APA/AFP) - Der umstrittene bolivianische Staatschef Evo Morales hat seine Wahlkampagne für eine vierte Amtszeit gestartet. Vor rund einer Million Anhängern auf dem Flughafen der zentralbolivianischen Stadt Chimore bat Morales am Samstag (Ortszeit) um „fünf weitere Jahre, um diese Befreiung lebenslang zu garantieren“.

In den kommenden „zehn, vielleicht 15, maximal 20 Jahren“ werde Bolivien zu einer „Wirtschaftsmacht“ aufsteigen, versprach der Präsident. Vor allem dank des Exports von Erdgas und anderer Rohstoffe wie Lithium hat das lange Zeit bitterarme Bolivien unter Morales eine relative wirtschaftliche Stabilität erlangt. Seine seit 13 Jahren währende Herrschaft wird aber von Vorwürfen der Korruption und exzessiver Staatsausgaben überschattet.

Laut Boliviens Verfassung aus dem Jahr 2009, die Morales selbst in Kraft gesetzt hat, darf der Staatschef nur zwei Amtszeiten in Folge im Amt bleiben. 2016 scheiterte Morales mit dem Versuch, sich per Referendum das Recht auf einen Verbleib im Amt zu sichern.

Seine Regierung erkannte das Abstimmungsergebnis jedoch nicht an. Das Verfassungsgericht, das mit lauter Morales-Getreuen besetzt ist, entschied schließlich, dass es ein Menschenrecht sei, sich um seine Wiederwahl zu bemühen.

Die nächste Präsidentschaftswahl soll im Oktober stattfinden. Die Opposition ist gespalten und stellt insgesamt acht Kandidaten. Morales ist mit anderen linksgerichteten Führungen in Kuba, Nicaragua und Venezuela verbündet.