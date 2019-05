Saudi-Arabien: Wollen Krieg in der Region vermeiden

Riad (APA/Reuters) - Im Konflikt mit dem Iran hat Saudi-Arabien erklärt, einen Krieg in der Region vermeiden zu wollen. Das Land sei aber auch bereit, mit „aller Strenge und Entschlossenheit“ zu reagieren, sagte Außenminister Adel al-Jubeir am Sonntag. Der Ball liege auf der iranischen Seite.

Saudi-Arabien verdächtigt den Iran, hinter Drohnen-Anschlägen auf Ölanlagen im Land zu stecken. Energieminister Khalid al-Falih sprach von einem Terrorakt und einem erneuten Versuch, die Sicherheit der weltweiten Ölversorgung zu untergraben. Erst zwei Tage zuvor hatte Saudi-Arabien vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran Sabotageattacken auf heimische Öltanker gemeldet, die sich in Gewässern der Vereinigten Arabischen Emirate befanden.

Der saudi-arabische König Salman lud am Sonntag Staats- und Regierungschefs von Golfstaaten und arabischen Ländern zu Krisengesprächen am 30. Mai in Mekka ein, um über die Auswirkungen der Angriffe zu beraten. Es sei eine gemeinsame Haltung nötig, teilte das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate mit.