Zeitgleich mit EU-Wahl Kommunalwahlen in zehn deutschen Bundesländern

Berlin (APA/AFP) - Wenn am 26. Mai zeitgleich mit der Europa- und der Bremenwahl in zehn deutschen Bundesländern neue Kommunalparlamente gewählt werden, treten unter anderem ein früherer Porsche-Betriebsratschef, eine Bahnradolympiasiegerin und eine Hundertjährige an.

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen. Die rechtspopulistische AfD kann deutliche Zugewinne erwarten. Ein Überblick:

Mit Spannung wird nach SACHSEN geblickt, wo die schwarz-rote Landesregierung rund drei Monate vor der Landtagswahl gegen eine erstarkte AfD kämpft. Während die CDU bei den vergangenen Kommunalwahlen dominierte und in allen zehn Landkreisen derzeit den Landrat stellt, drohen ihr nun Verluste. Die AfD, die bei der Kommunalwahl 2014 erstmals Mandate in Kreistagen und Gemeinderäten holte, könnte ordentlich zulegen. Im Fokus steht unter anderem die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, der Heimat von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), wo auch ein AfD-Kandidat antritt.

Auch in BRANDENBURG gelten die Kommunalwahlen als Test für die Landtagswahl am 1. September. Für die rot-rote Landesregierung steht viel auf dem Spiel, denn in Umfragen hat das Bündnis keine Mehrheit mehr.

In THÜRINGEN steht die Landtagswahl zwar erst Ende Oktober bevor, aber auch hier dürfte die AfD zulegen. Wie in Sachsen und Brandenburg hat auch die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen derzeit keine Mehrheit. Besondere Beachtung findet die CDU-Kandidatur der nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmten Bahnradolympiasiegerin Kristina Vogel für den Erfurter Stadtrat.

In Kirchheimbolanden im von einer Ampelkoalition unter SPD-Führung regierten RHEINLAND-PFALZ kandidiert die hundertjährige Lisel Heise für eine freie Wählergruppe erstmals für den Stadtrat. Ihr Ziel: Das 2011 geschlossene Freibad soll wieder eröffnen. Die Grünen im Landkreis Kusel verzichten vollständig auf Wahlplakate, um Müll zu vermeiden. Derselbe Landkreis hat aber ein Problem: In 30 von 98 Ortsgemeinden gibt es keinen Bürgermeisterkandidaten.

Im schwarz-roten SAARLAND werden vor allem die Bürgermeister neu gewählt - in mehr als der Hälfte der 52 Gemeinden. Besonders beliebt ist offenbar Kleinblittersdorf. In der Kleinstadt mit 12.500 Einwohnern treten acht Kandidaten für das Bürgermeisteramt an.

Im schwarz-rot-grün regierten SACHSEN-ANHALT werden unter anderem die Stadträte in den größten Städten Magdeburg und Halle gewählt. Ex-AfD-Landeschef André Poggenburg will für seine neue Partei „Aufbruch deutscher Patrioten“ im Burgenlandkreis ein Kreistagsmandat holen. In einer Gemeinde musste die Wahl verschoben werden, weil einem verurteilten AfD-Kandidaten fälschlicherweise die Wählbarkeit attestiert worden war.

Bei den Kommunalwahlen im schwarz-roten MECKLENBURG-VORPOMMERN wird sich zeigen, ob die AfD ihren zweiten Platz bei der Landtagswahl 2016 auf kommunaler Ebene wiederholen kann. In Rostock will indes ein dänischer Staatsbürger Bürgermeister werden. Der parteilose Möbelhändler Claus Ruhe Madsen wird von CDU und FDP unterstützt. Er wäre der erste Ausländer, der eine deutsche Großstadt regiert.

Im grün-schwarz regierten BADEN-WÜRTTEMBERG sorgt der ehemalige Gesamtbetriebsratschef von Porsche, Uwe Hück, für Schlagzeilen. Er steht in Pforzheim zur Wahl. Das langjährige SPD-Mitglied wurde auf Platz eins der SPD-Liste platziert. Er soll den Erfolg der AfD stoppen, die in Pforzheim wiederholt gut abschnitt.

Im rot-grünen HBURG werden die Bezirksversammlungen der sieben Bezirke gewählt. Diese haben vielfach 250.000 bis 300.000 Einwohner. Die Versammlungen regeln örtliche Angelegenheiten und kontrollieren die Arbeit der Bezirksämter. Sie haben allerdings begrenzte Befugnisse und können zum Beispiel keine Gebühren festsetzen.

Im bisher ebenfalls rot-grün regierten BREMEN werden die Kommunalvertretungen parallel mit der neuen Bürgerschaft gewählt. Die historisch gewachsenen Strukturen der Verwaltung sind dort etwas komplexer als anderswo, weil das Land Bremen aus den Städten Bremen und Bremerhaven besteht. In Bremen werden bei der Kommunalwahl auf Stadtteilebene 22 Beiräte gewählt, die Aufgabe des Stadtparlaments übernehmen in der Regel die Bürgerschaftsabgeordneten.