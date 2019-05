Letzte Phase der Parlamentswahl in Indien begonnen

Kalkutta (APA/Reuters) - In Indien hat die letzte Phase der Parlamentswahl begonnen. Mehr als 100 Millionen Bürger in acht Unionsstaaten sind seit Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Teilweise - wie im ostindischen Westbengalen - fand die Wahl unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Abstimmung war in sieben Phasen aufgeteilt und hatte am 11. April begonnen. Die Auszählung beginnt am Donnerstag.

Insgesamt waren 900 Millionen Inder wahlberechtigt. Sie stimmen über die 545 Sitze des Parlaments ab. Bei der Parlamentswahl 2014 hatte die BJ-Partei von Ministerpräsident Narendra Modi 272 Sitze erobert. Mit dem aktuellen Urnengang entscheiden die Inder darüber, ob Modi eine zweite Amtszeit erhält.