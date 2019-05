WIRTSCHAFT - Termine von So, 19.05.19 bis Mo, 20.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN - 09:00 WI Konferenz Vienna Economic Forum „New Perspectives

AI for the Republic of North Macedonia“ mit

Premierminister Zaev, Vize-Premierminister

Angjushev, Vize-Premierminister Osmani,

Finanzminister Tevdovski, Landwirtschaftsminister

Nikolovski (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Telekom Austria, 2., Lassallestraße 9) * 10:00 WI PK Bank Austria „Konjunktur in den Bundesländern

2018 und Ausblick 2019 - Bundesländer

unterschiedlich stark von konjunktureller

Abkühlung betroffen“ mit Chefökonom Bruckbauer,

Ökonomen Pudschedl, Schwarz

(Bank Austria , Meeting Raum 4, 2.,

Rothschildplatz 1) - 10:00 WI o HV UNIQA

WB (UNIQA Tower, Platinum, 2., Untere Donaustraße 21) * 10:30 WI PG ARGE Eigenheim „Wohnen - Zukünftige

II Entwicklung“ u.a. mit Arge-Bundesobmann Struber,

Aufsichtsratsvors. Pech, Steinacker (Alpenland

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und

Siedlungsgenossenschaft), Vorstand Pernsteiner

(Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen)

(Cafe Museum, Bibliothek, 1., Operngasse 7) * 12:30 WI Präsentation Soforthilfe für Unternehmer in

CI Simmering mit Ruck (WK Wien-Präs.), Hanke

(Wirtschaftsstadtrat Wien)

(Enkplatz, 11.) - 15:00 II EU-Wahl: Busfahrt KPÖ Plus „Enteignung: Besser

WI heute als morgen: Zum Wohle aller enteignen“ mit

AI Spitzenkandidatin Anastasiou

(BAWAG Zentrale, Turm B im HE Icon Vienna, 10.,

Wiedner Gürtel 11) - 17:00 WI Diskussion WIWIPOL „Die EU als ‚sicherer Hafen‘

AI für Österreich? Neue europäische Strategien zu

aktuellen wirtschaftspolitischen Problemen“ mit

EU-Abg. Regner (SPÖ), Kaske (AK-Präs. a.D.),

Petritsch (Österreichischer Botschafter a.D. bei

der OECD)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:30 CI PK Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ)

WI „Bäuerliche Direktvermarktung: Qualität boomt“ mit

u.a. Präs. Reisecker

(Landwirtschaftskammer OÖ, Konferenzzimmer, 1.

Stock, Auf der Gugl 3)

Ried im Innkreis - 10:00 WI Fortsetzung Zivilprozess FACC gegen ehemalige

Vorstände

(Landesgericht Ried im Innkreis, Bahnhofstraße 56)

STEIERMARK Deutsch Goritz - 13:15 CI PK Interreg Slowenien-Österreich „Abschluss des

WI EU-Projekts ‚SI-MUR-AT‘ - Ökologisch nachhaltige

Landwirtschaft im Einklang mit einer zeitgemäßen

Wasserwirtschaft“

(Gemeindeamt, Deutsch Goritz 16/1)

Graz - 09:30 CI PK Wirtschaftsbund Stmk „Präsentation der

WI Straßenbahn“ u.a. mit Obmann Herk, Direktor Pack

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Wein & Co, Joanneumring 13) - 10:00 CI PG WK Steiermark „Erste Tankstelle Österreichs:

WI Enthüllung historischer Zapfsäule in Graz“ u.a.

KI mit Fachgruppen-Obmännern Roth und Pfleger, StR

Riegler (ÖVP)

(anlässlich Sonderausstellung „Mythos Tankstelle“

im Volkskundemuseum)

(Jakominiplatz, Bushaltestelle 32) * 11:00 WI PG WK Steiermark „‘Aktion scharf‘ gegen unlauteren

Wettbewerb bei Friseuren“ u.a. mit Präsident Herk,

Finanzpolizei-Leiter Rainer, Spartenobmann

Talowski, Innungsmeisterin Schneider

(WK Steiermark, Erzherzog-Johann-Zimmer,

Körblergasse 111-113) --------------------------------------------------------------------- EU

RUMÄNIEN Bukarest - 08:00 CA Informeller EU-Umweltrat (20.-21.5.) (Ortszeit:

WA 09:00 Uhr GMT+3)

AA ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Wiesbaden * 08:00 WA Bekanntgabe deutsche Erzeugerpreise April

IRLAND Dublin * 07:00 WA Bekanntgabe Ryanair „Jahresergebnis“

ITALIEN Rom * 07:05 WA Bekanntgabe Telecom Italia „Ergebnis 1. Quartal“

JAPAN Tokio * 01:50 WA Bekanntgabe japanisches BIP 1. Quartal (1.

Veröffentlichung)

UNGARN Zalaegerszeg - AI +++ ABGESAGT +++

CI Verkehrsminister Hofer in Ungarn - Besuch der

WI Teststrecke für innovative Verkehrslösungen,

„Zalazone“ (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://zalazone.hu/en/

Treffen mit ungarischem Premier Orban sowie

ungarischem Verkehrsminister Palkovics

