SPORT - Termine von So, 19.05.19 bis Mo, 20.05.19

Sport - Termine am Sonntag, 19. Mai 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde - 15:00 N/St. Pölten PK SKN St. Pölten und Basketballclub UBC St.

Pölten „UBC St.Pölten wird Partner der SKN

Familie“ mit u.a. Präsident Schwarzl (SKN),

Obmann Muschik (UBC) * 17:00 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - Red Bull Salzburg

* 17:00 Wien FK Austria Wien - RZ Pellets WAC

BILD * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - LASK Linz

BILD Bundesliga/Tipico Bundesliga/Qualifikationsgruppe/9. Runde * B/Mattersburg Rapid verlor Europacup-Play-off-Generalprobe

gegen SVM (bereits gesendet/APA050) * N/Maria Admira-Mission „complete“ - Wacker, Hartberg

Enzersdorf gegen Abstieg (bereits gesendet/APA049) Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/27. Runde * 10:30 T/Wattens WSG Swarovski Wattens - SKU Ertl Glas

Amstetten Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/34. Runde * 15:30 Bielefeld Arminia Bielefeld - Holstein Kiel * 15:30 Bochum VfL Bochum - Union Berlin * 15:30 Darmstadt Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue * 15:30 Dresden Dynamo Dresden - SC Paderborn * 15:30 Fürth Greuther Fürth - St. Pauli * 15:30 Hamburg Hamburger SV - MSV Duisburg * 15:30 Heidenheim FC Heidenheim - FC Ingolstadt * 15:30 Magdeburg FC Magdeburg - 1. FC Köln * 15:30 Regensburg Jahn Regensburg - SV Sandhausen Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 12:30 Verona Chievo Verona - Sampdoria Genua * 15:00 Empoli Empoli - Torino * 15:00 Parma FC Parma - ACR Fiorentina * 15:00 Turin Juventus Turin - Atalanta Bergamo * 18:00 Mailand AC Milan - Frosinone * 20:30 Neapel SSC Napoli - Inter Mailand Int. Ligen/Spanien/La Liga/38. Runde * 12:00 Madrid Real Madrid - Betis Sevilla * 16:15 Eibar Eibar - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 20B

TENNIS - Genf ATP-Turnier - Lyon ATP-Turnier * 13:00 Rom ATP-Turnier Masters 1000 (Herren-Finale

Nadal - Djokovic nicht vor 16:00), WTA-

Premier-Turnier (Damen-Finale Konta-

Pliskova, 13:00) (live auf Sky)

MOTORSPORT - ST/Greinbach Drift Masters * 11:00 Le Mans Motorrad-GP von Frankreich (14:00/MotoGP)

(live auf ServusTV) * 13:30 Zolder D (2. Rennen) (live auf ORF eins)

RADSPORT * K/Ossiach Rad-Bundesliga: ÖM Einzelzeitfahren (Ossiach

- Feldkirchen/29,6 km) * San Marino Giro d‘Italia (World Tour), 9. Etappe:

Riccione - San Marion (34,7 km, mit Öst.)

(live auf Eurosport) * 09:00 Albstadt Mountainbike: Weltcup-Auftakt (Cross-

Country)

LEICHTATHLETIK * 09:00 S/Salzburg Salzburg Marathon

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Deutschland - USA * 20:15 Kosice Frankreich - Finnland WM/Gruppe B * 16:15 Bratislava Österreich - Tschechien (live auf ORF Sport

+)

BILD * 20:15 Bratislava Schweiz - Russland (live auf ORF Sport +)

BASKETBALL NBA * Portland Warriors vor fünftem NBA-Finaleinzug en

(Oregon) suite (bereits gesendet/APA056)

HANDBALL WHA-Finale/Rückspiel * 18:00 N/Ma. Hypo NÖ - WAT Atzgersdorf

Enzersdorf

GOLF * New York PGA Championship (live auf Sky)

SEGELN * 11:55 Weymouth EM: 49er, 49erFX, Nacra 17 (Medal Race mit

Zajac/Matz)

PFERDESPORT - La Baule- Int. Springreitturnier

Escoublac

ERICAN FOOTBALL AFL/6. Woche * 15:00 T/Innsbruck Danube Dragons - Wienerwald Amstetten

Thunder * 15:00 Prag Prag Black Panthers - Dacia Vikings

KLETTERN - 12:00 München Weltcup: Bouldern (Semifinale, 17:00/Finale)

RHYTHMISCHE GYMNASTIK * 12:40 Baku EM, Gerätefinale

TRIATHLON - 08:30 N/Klosterneubu- ÖM (Sprint-Distanz)

rg

Sport - Termine am Montag, 20. Mai 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde * Wien Nach Sonntag-Spielen Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 20:30 Rom Lazio Rom - Bologna Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 20B U21 * 11:30 K/Klagenfurt PK ÖFB, Italienischer Fußball-Verband (FIGC)

vor U21-EM in Italien mit u.a. U21-Teamchef

Gregoritsch, ÖFB-Präsident Windtner,

Allesandro Costacurta, Projektleiter U21-EM

Stefani (live auf ORF Sport +)

(Hotel Sandwirth, Raum „Wörthersee“,

Pernhartgasse 9)

TENNIS * Wien Weltranglisten - Nürnberg WTA-Turnier - Genf ATP-Turnier - Lyon ATP-Turnier - Straßburg WTA-Turnier - 10:00 Paris French Open: Qualifikation (live auf

Eurosport)

RADSPORT - Giro d‘Italia (World Tour): Ruhetag

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Frankreich - Großbritannien * 20:15 Kosice Kanada - Dänemark WM/Gruppe B * 16:15 Bratislava Schweden - Lettland (live auf ORF Sport +) * 20:15 Bratislava Österreich - Italien (live auf ORF Sport +)

BILD

SPONSORING - 11:00 O/Linz PG Land Oberösterreich, I believe in you

„Neue Crowdfunding-Initiative für

Oberösterreichs Sport“ mit Sport-Landesrat

Achleitner, Generaldirektor Stockinger (OÖ

Versicherung), Patricia Madl (Speerwurf),

Günther Weidlinger, GF Uhlir (I believe in

you)

(Olympiazentrum Sportland Oberösterreich,

Auf der Gugl 30)

