Kärntner Brüder bedrohten sich im Straßenverkehr und prügelten sich

Ferlach (APA) - Zwei Brüder im Alter von 48 und 51 Jahren aus Klagenfurt, die bereits seit längerer Zeit zerstritten waren, sind am Freitag offenbar im Straßenverkehr aneinandergeraten, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Daraufhin schlugen die beiden aufeinander ein. Beide wurden nach der Schlägerei verletzt ins UKH Klagenfurt eingeliefert - und angezeigt.

Die beiden sollen einander am Donnerstag und Freitag mit ihren Pkw beim Autofahren immer wieder gegenseitig gefährdet haben. Der Streit mündete am Freitag schließlich in Handgreiflichkeiten, wobei der 51-Jährige seinen jüngeren Bruder mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Polizei ermittelt noch, was genau vorgefallen ist.