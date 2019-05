Brand in Grazer Lokal - Geschäftsführer nach Löschversuch im Spital

Graz (APA) - Der 25-jährige Geschäftsführer eine Grazer Lokals hat am Samstagabend bei Löschversuchen nach einem Küchenbrand eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde ins LKH Graz gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Die Berufsfeuerwehr brachte das Feuer dann rasch unter Kontrolle.

Zwei Mitarbeiter des Lokals im Bezirk Geidorf hatten gegen 22.40 Uhr den Geschäftsführer alarmiert, eine Fritteuse sei in Brand geraten. Der 25-Jährige schickte sofort die Gäste ins Freie und versuchte dann, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, was jedoch misslang. Erst die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten das Feuer. Laut Angaben der Mitarbeiter sei die Fritteuse wie immer eingeschaltet worden und zum Zeitpunkt des Brandes lediglich mit Öl gefüllt gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Während des etwa einstündigen Löscheinsatzes kam es in der Heinrichstraße zu ausgedehnten Staus.