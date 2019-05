Nigerianischer Blauhelmsoldat bei Anschlag in Mali getötet

New York/Wien (APA/AFP) - Bei einem Angriff auf die UNO-Friedensmission in Mali ist ein Blauhelmsoldat aus Nigeria getötet worden. Wie die MINUSMA am Samstag mitteilte, erlag der Soldat seinen Verletzungen, die er infolge der „bewaffneten Attacke unbekannter Angreifer“ erlitten hatte. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich „tief betroffen“.

Bei einem anderen Vorfall wurden am Samstag drei kanadische UNO-Soldaten verletzt, als ihr gepanzertes Fahrzeug in Tessalit in der Region Kidal von der Explosion eines selbst gebauten Sprengsatzes getroffen wurde.

Österreich ist mit drei Soldaten an MINUSMA beteiligt. Zudem unterhält die EU in Mali eine Trainingsmission für die Streitkräfte des Landes. Am 4. Juni übernimmt Österreich das Kommando dieser Mission (EU), bei der das Bundesheer dann 47 der mehr als 600 Soldaten stellt.

Islamistische Gruppen hatten 2012 die Kontrolle über den Norden Malis übernommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Doch trotz der Präsenz tausender internationaler Soldaten herrscht weiterhin Instabilität.

